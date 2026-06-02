"Para o agro do RS é muito pior do que para o do Brasil", diz analista sobre tarifas de 25% dos EUA

Sebo bovino é o produto com maior impacto para o agro do RS David Pimborough / stock.adobe.com

Na nova fase do tarifaço anunciado pelos Estados Unidos, os 25% a serem eventualmente aplicados, a partir de 15 de julho, podem parecer um "bom negócio" diante dos 50% sinalizados em 2025. Na prática, no entanto, o agro gaúcho tem mais a perder no novo cenário.

É o que aponta análise feita pela assessoria econômica da Federação da Agricultura do Estado (Farsul) sobre a medida. Embora itens importantes da pauta brasileira como a carne bovina e o café tenham ficado de fora da lista dos que terão a tarifa, os produtos sujeitos deixam uma margem de prejuízo maior. Se considerados apenas os produtos do agro exportados, 74,9% estão na lista a ter a sobretaxa e 25,1% ficam de fora. No Brasil, 36,8% dos embarques do agro terão a taxa. E 63,2%, não.

— Para o Rio Grande do Sul, é muito pior do que para o resto do do Brasil. O Estado sente muito mais forte, principalmente em valor exportado — pondera Renan Hein dos Santos, assessor de Relações Internacionais de Farsul.

Na relação dos itens mais afetados do agro no RS estão fumo não manufaturado, madeira serrada, calçados de couro e sebo bovino.

No Brasil, sebo bovino, madeira perfilada, madeira compensada ou contraplacada e madeira serrada.

— Tem uma diferença muito grande de perfil na exportação — reforça Santps.

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