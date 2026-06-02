Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Mercado global
Notícia

"Para o agro do RS é muito pior do que para o do Brasil", diz analista sobre tarifas de 25% dos EUA

Estado tem 74,9% dos produtos do setor exportado na lista com sobretaxa; no Brasil, apenas 36.8%

Gisele Loeblein

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS