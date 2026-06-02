Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Reforço no "boi China"
Notícia

O que o Brasil e o RS têm a ganhar com o reconhecimento da China de livre de aftosa

Validação do status amplia e valoriza embarques para o país asiático

Gisele Loeblein

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS