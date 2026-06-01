O que faz do RS o Estado com maior concentração de startups do agro no Brasil

Levantamento mostra que Rio Grande do Sul e Minas Gerais empatam com 12,4% das agtechs, atrás de São Paulo. pavlobaliukh / stock.adobe.com

No mapa da inovação voltada ao agronegócio, o Rio Grande do Sul tem uma posição de destaque. Pesquisa feita em parceria pela Associação Brasileira de Startups (ABStartups) e Universidade de São Paulo (USP) aponta que Rio Grande do Sul e Minas Gerais empatam na segunda posição entre os Estados que têm maior concentração das agtechs, que têm foco em soluções para o setor.

Para chegar aos resultados, foram ouvidas 170 startups do segmento no país. No universo do levantamento, São Paulo concentra 38,8% das agetchs. Gaúchos e mineiros ficam com a segunda posição: 12,4%.

E completam o ranking dos cinco Estados com maior número Paraná, com 7,1%, e Santa Catarina, com 6,5%. Olhando para as regiões, a Sudeste reúne 52,9% das agtechs mapeadas, seguida pela Sul, com 25,9%.

— O agro brasileiro sempre foi altamente competitivo, mas agora vemos um avanço mais estruturado da tecnologia aplicada ao campo. A tendência é que essa inovação se espalhe cada vez mais para outras regiões, acompanhando a própria dinâmica do agronegócio — pontua Claudia Schulz, CEO da ABStartups.

Coordenador do Celeiro AgFood Hub, do Tecnopuc, Luis Villwock cita alguns fatores para essa posição do Estado em número de agtechs. A primeira delas, capital humano:

— Fruto do desempenho e do trabalho das grandes universidades que temos.

A capacidade empreendedora é outra habilidade importante nesse cenário, segundo Villwock. E a proliferação dos parques tecnológicos "ancorados em grandes universidades comunitárias", outro fator importante, por trazer estabilidade.

Para Donário Lopes, produtor, entusiasta do ambiente de inovação e responsável pela curadoria da Trilha do Agro no South Summit, o Estado ao ser agrícola, acaba suscitando esse interesse.

— Temos um ambiente de inovação. academia. Há muitas universidades no Interior de tecnologia, uma profusão de parques tecnológicos. Poucos Estados têm esse número de parques tecnológicos — acrescenta.

Outro estímulo vem de eventos como o South Summit, que incentiva o ecossistema de inovação.

Outros dados da pesquisa

A maioria das startups do tipo agtech estão localizadas na região Sudeste (52,9%), seguido pelas regiões Sul (25,9%) e Norte (8,8%). As regiões Centro-Oeste (6,5%) e Nordeste (5,9 %) apresentam uma concentração menor de startups da categoria.

A maior está na fase de validação (32,9%), tração (26,4%) ou operação (25%), estágios intermediários de maturação. 10% estão na fase avançada de escala, e apenas 5,7% estão na etapa inicial, de ideação.