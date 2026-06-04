O animal destinado aos chineses tem de ter menos de 30 meses, o que exige um sistema de criação mais intensivo. Charles Guerra / Agencia RBS

O boi China, como é chamado o animal destinado à exportação do país asiático, é um dos ingredientes que vêm alimentando um movimento de alta no preço da arroba no Brasil. E o apetite promete ficar ainda mais forte, com o reconhecimento do território brasileiro como livre de aftosa sem vacinação.

Indicador do boi gordo da Cepea/Esalq aponta que, nos últimos 15 dias, a cotação da arroba subiu R$ 8,9. Dado do Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva (Nespro)/UFRGS reforça esse cenário de alta: de janeiro até a primeira quinzena da maio, o preço do boi gordo subiu 7,8% no Brasil Central. No Rio Grande do Sul, em igual período, a alta foi de 7%.

— Vem subindo o preço do boi China, acompanhando a tendência do Brasil como um todo, porque os frigoríficos estão em disputa muito grande para aproveitar ainda esse volume de carne sem sobretarifa — explica Júlio Barcellos, coordenador do Nespro.

O cenário mostra um aumento no preço do boi China nos últimos dois meses, alcançando um recorde em abril. O país asiático é o maior comprador da carne bovina brasileira.

O animal destinado aos chineses tem de ter menos de 30 meses, o que exige um sistema de criação mais intensivo, com custos adicionais.

No caso do Rio Grande do Sul, a oferta escassa de boi tem relação com fatores como dificuldades climáticas e pela disputa com os embarques de gado em pé. Houve ainda o ciclo de venda de matrizes e a crise na agricultura, o que também fez com que, para fazer caixa, os produtores vendessem essas matrizes.

Neste momento, há de se considerar a entrada no período de entressafra.

— Tudo isso, movido pelo boi China, vem majorando preços — reforça o coordenador do Nespro.