O Plano Safra é lançado anualmente e disponibiliza recursos com juros abaixo do mercado para custear a produção do agronegócio. Arthon / stock.adobe.com

Entre as necessidades apontadas e os recursos disponíveis, há uma distância a ser considerada na composição do Plano Safra 2026/2027, a ser anunciado nesta terça-feira (30). Serão dois momentos: pela manhã, sai o da agricultura empresarial. À tarde, para a familiar.

Redução de taxa de juros para linhas voltadas à produção de alimentos da cesta básica e incentivo à produção agroecológica são itens que devem compor o pacote. No caso da produção familiar, há a sinalização de aumento no teto do crédito fundiário e de criação de uma linha específica para mulheres.

O limite para o enquadramento de produtores familiares aptos ao Proagro (seguro) também promete voltar aos R$ 250 mil.

— Se não resolver a questão do endividamento, não adianta — alerta Eugênio Zanetti, presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado (Fetag-RS).

É uma referência ao projeto de lei 5.122, que trata do passivo e espera entrar na pauta da Câmara.

Economista-chefe da Federação da Agricultura do Estado (Farsul), Antônio da Luz faz outras ressalvas. Uma delas a de que o aumento das cifras tem sido em linhas com juro livre, com "taxas "estratosféricas".

Os recursos controlados são os que têm subvenção da União. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias deste ano aponta uma redução no montante para as despesas discricionárias (com execução sujeita à avaliação, neste caso, do governo federal).

— Se não tem combustível para encher o tanque, não adianta querer ir para Uruguaiana — compara, em relação ao momento do pacote de crédito.

O timing do anúncio, nos últimos anos, tem sido diferente do calendário do Plano Safra. O conjunto de condições de crédito rural tem vigência de 1º de julho de um ano até 30 de junho do seguinte. Entre o anúncio e a efetivação das operações costuma haver um lapso temporal de 15 dias. Ou seja: começa a rodar depois do que deveria.

Números

Em 2025, os recursos anunciados para o Plano Safra foram de R$ 516,2 bilhões (agricultura empresarial) e R$ 89 bilhões para a agricultura familiar (Pronaf).

Nas linhas de custeio, o número de contratos do Plano Safra caiu 13% na comparação do período de julho de 25 a maio de 26 com julho de 24 a maio de 25.

A maior queda (42%) foi na categoria demais produtores; no Pronamp, o recuo foi de 6% e no Pronfa, de 7%.

No investimento, houve alta de 15% no total. No Pronaf, a alta foi de 20%, mas teve diminuição nos contratos do Pronamp (-30%) e dos demais produtores (-28%). Nos dois casos não são consideradas as cédulas de produto rural (CPR).

Fonte: Farsul, com base nos dados do Sicor/Bacen