Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Crédito rural 
Notícia

O que deve entrar (e ficar de fora) do Plano Safra 2026/2027

Pacote econômico será anunciado nesta terça-feira (30) pelo governo federal

Gisele Loeblein

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS