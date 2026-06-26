Atualmente, o Brasil é 85% dependente dos fertilizantes, insumo que garante a produtividade das lavouras. zhang yongxin / stock.adobe.com

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Depois de semanas acompanhando a escalada dos preços dos fertilizantes em meio à guerra entre Estados Unidos e Irã, o agronegócio brasileiro passou a lidar com uma preocupação ainda maior. A da disponibilidade dos insumos necessários para o plantio da safra 2026/2027. O preço, aliás, agora, está em queda.

As demandas mais urgentes se concentram em achar fornecedores de países que tenham produção de fertilizantes fosfatados ou pelo menos de seus insumos básicos, como enxofre e ácido sulfúrico. Vale lembrar que fertilizantes são essenciais para manter a produtividade de culturas como soja e milho. Sem eles, a produção cai drasticamente.

A dependência brasileira também ajuda a explicar a apreensão. Cerca de 85% dos fertilizantes utilizados no país são importados.

Entidades do setor, a Associação Nacional para Difusão de Adubos (ANDA) e a Sindicato Nacional das Indústrias de Matérias-Primas para Fertilizantes (Sinprifert) já acionaram o governo federal em busca de alternativas emergenciais para garantir o abastecimento. A coluna procurou o Itamaraty, mas este não retornou até a publicação desta matéria.

Nas últimas semanas, a atenção se voltou especialmente para os fertilizantes fosfatados. Além das incertezas envolvendo o Estreito de Ormuz, rota estratégica para o comércio global, o mercado enfrenta escassez de enxofre, matéria-prima indispensável para a fabricação desses produtos, conforme relatou a consultoria StoneX. O insumo já vinha pressionado por uma demanda crescente da indústria de baterias para veículos elétricos e teve a oferta ainda mais afetada pelas tensões no Oriente Médio.

O resultado começa a aparecer nas revendas. Segundo relatos do setor, produtos alternativos ao MAP (fosfato monoamônico), uma das principais fontes de fósforo utilizadas pelos agricultores, já apresentam dificuldades de abastecimento.

— Há 40 ou 50 dias os especialistas falavam em risco de desabastecimento. Hoje isso já está acontecendo. As revendas estão procurando produto e não encontram em alguns casos. O agricultor está preocupado porque não se trata apenas de preço, mas de disponibilidade — observa Diego Boeira, CEO da Águia Fertilizantes, empresa gaúcha fornecedora do insumo.

Apesar da conta já ter chego...

Enquanto procura alternativas para o curto prazo, o governo federal também tenta avançar em uma estratégia de longo prazo. Nesta semana, a Petrobras oficializou a retomada das obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN-III), em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, empreendimento que recebeu investimentos superiores a R$ 5 bilhões e deverá entrar em operação entre 2028 e 2029. Quando estiver concluída, a planta terá capacidade para atender cerca de 15% da demanda nacional por ureia, um dos fertilizantes nitrogenados mais utilizados no país.

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, também afirmou que a estatal estuda duplicar todas as suas fábricas de fertilizantes nitrogenados para reduzir a necessidade de importações do país. Mas que não há definição sobre o assunto.

No Rio Grande do Sul, um movimento semelhante já ganhou forma em Caçapava do Sul. A Águia Fertilizantes iniciou recentemente a produção do Pampafos, primeiro fertilizante fosfatado fabricado no Estado. O produto é resultado do Projeto Fosfato Três Estradas e tem uma característica especialmente valorizada no atual cenário: não depende do enxofre como matéria-prima principal.

A expectativa é produzir até 150 mil toneladas por ano na fase inicial e alcançar 300 mil toneladas anuais a partir da expansão prevista para 2027, volume equivalente a cerca de 15% da demanda gaúcha por fertilizantes fosfatados.

No final do ano que vem, a empresa também deve inaugurar outra fábrica, desta vez em Lavras do Sul, com capacidade de produção de 300 mil toneladas de fertilizantes fosfatados.