Kayser é agrônomo, ecologista e escritor. Arno Kayser / Arquivo Pessoal

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Cem anos depois do nascimento de José Lutzenberger, muitas das ideias que ele defendia quando ainda pareciam utópicas estão cada vez mais presentes no campo. Agroecologia, produção orgânica, bioinsumos e agricultura regenerativa ganharam espaço no debate sobre o futuro da produção de alimentos. Para refletir sobre o legado de um dos mais influentes ambientalistas brasileiros e discutir os caminhos da agricultura diante das mudanças climáticas e das exigências dos mercados, o Campo e Lavoura da Rádio Gaúcha conversou, neste domingo (21), com o agrônomo, ecologista e escritor Arno Kayser. Ele participou, nesta semana, de uma aula pública em homenagem ao centenário de Lutzenberger na Faculdade de Agronomia da UFRGS. Confira trechos.

Quais as ideias de Lutzenberger que seguem atuais e qual o principal legado para a agricultura e para o ambientalismo no Rio Grande do Sul?

O Lutzenberger atuou em diversas áreas. Na agronomia, em particular, as grandes contribuições foram, em primeiro lugar, a luta pela lei dos agrotóxicos, que resultou na legislação que segue até hoje e que garantiu que houvesse um maior controle do uso dessas substâncias. Além disso, teve um papel fundamental como divulgador da agricultura ecológica, a qual chamava de agricultura regenerativa, e que é, hoje, uma das principais linhas de trabalho para recuperação da natureza, dado o impacto que a agricultura tem nos espaços naturais.

Hoje há um forte crescimento dos bioinsumos, produtos biológicos utilizados, em parte, como substitutos aos químicos. Imagino que este também seja um legado de Lutzenberger.

Sem dúvida. Além do Lutzenberger, Sebastião Pinheiro também trabalhou com os bioinsumos. A visão era de buscar uma agricultura em que fortalecesse as plantas, os animais, os ciclos naturais, para produzir alimentos saudáveis. Fazendo a recomposição do solo, reciclando a matéria orgânica, usando resíduos inclusive de origem industrial, transformando em insumos para a agricultura. O Lutzenberger é uma grande referência até hoje, não só por suas lutas em defesa da Amazônia, mas também para a agricultura do Rio Grande do Sul. Ele apontou um novo caminho e faz com que o Rio Grande do Sul seja, hoje, um dos Estados referências em termos de agricultura ecológica.

Quais são as diferenças entre os conceitos de agricultura regenerativa, agroecologia e produção orgânica?

A agricultura orgânica é uma escola baseada na Suíça e na Alemanha. O fundador foi o professor Miller, que estabeleceu a filosofia e os conceitos que são até hoje utilizados para certificar um produto como orgânico. A agricultura agroecológica é uma contribuição de agrônomos da América do Sul e também da Califórnia, dos Estados Unidos, em que se procura valorizar, além dos princípios da ecologia, os saberes tradicionais dos povos originários.

É possível conciliar todas essas práticas com produtividade e rentabilidade no campo?

Todos os estudos que fazem comparação entre as formas de agricultura baseada nos princípios ecológicos e a chamada agricultura do agronegócio mostram a possibilidade de contabilidade compatíveis. Em termos de produção, não há grandes diferenças. Claro que para chegar no nível de produtividade com a agricultura orgânica tem que fazer, muitas vezes, um processo de recuperação da qualidade do solo.

Mas tem algum desafio para ampliar a adoção desses sistemas?

O desafio é conseguirmos convencer cada vez mais pessoas de que essa é a forma de agricultura que tem futuro. Se continuarmos degradando a natureza, vai chegar a um ponto em que talvez a nossa espécie vá passar para o time das formas de vida que foram extintas.

A ampliação do uso de produtos químicos a agricultura ocorreu em razão do crescimento populacional para conseguirmos abastecermos o mundo.

Essa questão do combate à fome foi o discurso da Revolução Verde, que ajudou a expandir a indústria com base nos agrotóxicos. Sabemos que existe fome até hoje no planeta, infelizmente, e que a fome se dá muito mais por questões de problemas de distribuição dos alimentos.

Sobre mudanças climáticas, tivemos recentemente enchentes e outros eventos climáticos extremos. Na tua avaliação, o produtor está mais aberto ao debate da sustentabilidade?

Há pessoas que sim, estão extremamente preocupadas com a sustentabilidade, mas tem muitas que entendem ainda como uma sustentabilidade do processo econômico. E para os ecologistas, na verdade, a sustentabilidade tem que ser ecológica. Tem que garantir condições de vida, não só para o ser humano, mas para todas as formas de vida. Os últimos 300 anos de ocupação do território gaúcho se deu muito em função do sacrifício de áreas naturais do Estado. Então, o impacto das enchentes, por exemplo, não foi somente uma consequência dos problemas macro, mas também do uso do solo, com grandes devastações florestais. Um metro quadrado de solo é capaz de reter 500 litros de água, se estiver em boa condição de proteção e sendo usado de acordo com a capacidade de uso agronômico.

O agronegócio e o movimento ambientalista ainda são vistos como adversários. Como construir uma agenda comum entre produção, preservação ambiental e competitividade?

É uma agenda de cooperação, e não competitividade. Porque quando tu compete, alguém é derrotado. Essa talvez seja a chave. O futuro da agricultura passa pela cooperação com a natureza. Não existe nenhuma pessoa em sã consciência que deseja construir um mundo pior para si e para os seus descendentes. A questão é como querer fazer isso.

Se o Lutzenberger estivesse aqui hoje, qual seria a sua principal preocupação com a agricultura brasileira e o que lhe daria esperança para o futuro?

Ele estaria preocupado com a degradação de terras no Brasil. E estaria trabalhando para um processo de recuperação. Era uma pessoa de apontar caminhos, não só criticar por criticar.