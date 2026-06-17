Além do Ouro Moscatel, apenas outros três vinhos brasileiros levaram a medalha de ouro nesta edição da premiação. Jeferson Soldi / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Poucos vinhos conseguem chegar lá. E um deles foi um espumante produzido na serra gaúcha. O chamado Ouro Moscatel, da vinícola Salton, recebeu medalha de ouro no Decanter World Wine Awards (DWWA), uma das maiores competições de vinhos do mundo. O resultado colocou o rótulo entre os mais bem avaliados do concurso e ajudou o Brasil a registrar sua melhor participação da história, com 221 medalhas conquistadas em Londres.

Para o diretor-presidente da Salton, Maurício Salton, "o reconhecimento confirma a consistência do trabalho desenvolvido pela vinícola na elaboração de espumantes e reforça a posição do Brasil em uma categoria cada vez mais competitiva no mercado internacional".

Além do Ouro Moscatel, apenas outros três vinhos brasileiros levaram a medalha de ouro nesta edição da premiação (veja a lista abaixo).

O desempenho brasileiro também chamou atenção pelo crescimento expressivo em relação à edição anterior. Foi um avanço superior a 50%, já que em 2025 o Brasil ganhou 145 medalhas. No total, os rótulos nacionais somaram quatro medalhas de ouro, 87 de prata e 130 de bronze.

Criado em 2004 pela revista britânica Decanter, o DWWA é considerado uma referência mundial para consumidores, importadores e especialistas do setor. Neste ano, foram avaliados quase 17 mil rótulos de 58 países, em degustações às cegas conduzidas por 245 especialistas internacionais. Os jurados tiveram acesso apenas à origem, ao estilo e à faixa de preço dos vinhos, sem conhecer as marcas avaliadas.

Quem levou o ouro

Casa Geraldo – Colheita de Inverno Reserva Syrah e Signature Cabernet Franc

São Patrício – Udu da Coroa Azul Grande Reserva Cabernet Franc

Salton – Ouro Moscatel

A lista de todos os vencedores pode ser acessada aqui.