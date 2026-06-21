Multinacional de fertilizantes mira mercado dos gramados esportivos no Brasil

Só para manutenção dos gramados esportivos, empresa estima consumo de fertilizantes 42 mil toneladas anuais no Brasil. Camila Hermes / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Conhecido pelas lavouras de grãos, o mercado de fertilizantes está avançando para novos nichos no Brasil. A multinacional norueguesa Yara quer ampliar a sua atuação em um segmento ainda recente no país, mas que cresce impulsionado pelo paisagismo, pela expansão urbana e pelos gramados esportivos: a gramicultura.

A ideia da empresa é aumentar a sua participação no mercado com uma equipe especializada e um programa nutricional desenvolvido especificamente para o setor brasileiro, o OptimumTurf. Segundo o setor, o país produz 30 mil hectares de grama por ano, movimentando R$ 329 milhões. O potencial de consumo de fertilizantes chega a 42 mil toneladas anuais. O potencial de consumo de fertilizantes chega a 42 mil toneladas anuais.

No caso da manutenção de campos esportivos, a Yara calcula um nicho e 8,1 mil hectares. O Brasil reúne quase 800 campos de futebol, que ocupam cerca de 710 hectares, e 117 campos oficiais de golfe.

Nos campos de golfe, por exemplo, a aplicação de fertilizantes precisa levar em conta até o comportamento da bola durante a partida. Marcos Feliciano, especialista de desenvolvimento do mercado de gramados da Yara Brasil, contou à coluna que a empresa tem desenvolvido tecnologias com grânulos menores para atender essa exigência:

— Em áreas nobres do campo, como o “green”, onde a grama é extremamente baixa, o tamanho do grânulo faz diferença. A ideia é que a bola deslize sem sofrer desvios ou quicar sobre pequenas partículas de adubo.

O ciclo de produção da grama, do plantio à colheita, leva cerca de um ano e exige adubação mensal, abrindo espaço para produtos especializados e para ferramentas de agricultura de precisão, usadas para personalizar recomendações conforme as condições de cada área.