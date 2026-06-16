Primeiro grupo foi formado no interior de Santa Catarina. JBS / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

De olho em um dos principais desafios do campo, a sucessão familiar, a Seara, marca da multinacional JBS, lança nesta terça-feira (16) o programa Jovem SuperAgro no Rio Grande do Sul. A primeira turma gaúcha será realizada em Seberi, no norte do Estado, e vai capacitar gratuitamente 30 jovens de 18 a 30 anos, filhos de produtores integrados de aves e suínos. A proposta é preparar a nova geração para assumir a gestão das propriedades rurais com mais conhecimento técnico, visão estratégica e domínio das tecnologias que transformam o agronegócio.

Desenvolvido em parceria com o Sebrae RS, o programa terá duração de 18 meses e será realizado em formato híbrido. A formação reúne nove módulos voltados a temas como sucessão familiar, liderança, empreendedorismo, gestão financeira, sustentabilidade e inovação tecnológica, combinando aulas teóricas, atividades práticas e mentorias especializadas adaptadas à realidade das propriedades rurais.

:Segundo o diretor-executivo de Agropecuária da Seara, José Antônio Ribas Junior, a iniciativa nasceu da necessidade de preparar a nova geração para assumir os negócios familiares de forma planejada e sustentável

— A sucessão familiar é um dos principais desafios do agronegócio brasileiro e, muitas vezes, ainda acontece de forma pouco estruturada, seja por questões culturais ou pela dificuldade de identificar o momento em que o jovem está preparado para assumir a gestão.

Um dos diferenciais do Jovem SuperAgro é o envolvimento dos pais desde o início da formação. Os primeiros módulos foram desenhados justamente para estimular o diálogo entre as gerações e facilitar a construção conjunta do planejamento sucessório, etapa considerada uma das mais desafiadoras para muitas famílias rurais.

Além de qualificar futuros gestores, o programa busca incentivar a permanência dos jovens no campo. De acordo com a gerente regional do Sebrae RS, Silvana Conterato Berguemmaier, a proposta é ampliar as oportunidades de geração de renda, empreendedorismo e desenvolvimento sustentável nas comunidades rurais.

Criado inicialmente em Santa Catarina, o Jovem SuperAgro passa agora a contemplar produtores integrados da Seara em diferentes regiões do Rio Grande do Sul. A expectativa da empresa é ampliar o número de turmas nos próximos anos, conforme a demanda e os resultados obtidos pela iniciativa.