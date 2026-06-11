Ministério da Agricultura deve prorrogar novas regras do morango

Entre as exigências estão a padronização por tamanho, limites para defeitos nos frutos e tolerância de apenas 3% no peso das embalagens. Julio Soares / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

O Ministério da Agricultura sinalizou a prorrogação por 60 dias da entrada em vigor das novas regras para a comercialização de morangos. As exigências estão previstas na Portaria nº 1.271/2025, publicada em fevereiro, que estabelece novos critérios de classificação por tamanho, embalagem e rotulagem da fruta, alinhados aos padrões do Mercosul. A portaria oficializando o adiamento deve ser publicada nos próximos dias.

A sinalização chega como um alento à agricultura familiar, já que as medidas têm gerado preocupação. Entre as exigências estão a padronização por tamanho, limites para defeitos nos frutos e tolerância de apenas 3% no peso das embalagens. Na prática, produtores teme aumento no custo de produção no período de pós-colheita.

Recentemente, o presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS), Eugênio Zanetti, e os deputados Heitor Schuch e Elton Weber estiveram em Brasília para pedir ao governo federal a revisão da norma e a abertura de diálogo com o setor. Na ocasião, representantes do Ministério da Agricultura se comprometeram a visitar o Rio Grande do Sul para ouvir os produtores, mas a agenda ainda não foi realizada.

— Estamos aguardando e cobrando a vinda dos técnicos do Mapa para dialogar com o setor — afirmou Zanetti à coluna.