Menor safra de inverno, canetas emagrecedoras e o consumo de carne e mais no "Campo e Lavoura"; ouça aqui

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.
A menor safra de inverno dos últimos cinco anos e canetas emagrecedoras e o consumo de carne bovina foram alguns dos assuntos do Campo e Lavoura deste domingo (28), na Rádio Gaúcha. Perdeu o programa? Ouça aqui:
- A safra de inverno deste ano no Rio Grande do Sul deve ser a menor dos últimos cinco anos, conforme primeiro levantamento da Emater apresentado nesta semana. Neste episódio, o diretor técnico da Emater, Mateus Rocha, explica os fatores que levaram a esse cenário.
- E, enquanto a produção agrícola enfrenta desafios no campo, a pecuária também precisa se adaptar às mudanças no mercado. O comportamento do consumidor está redesenhando o setor de proteínas, impulsionado por tendências como o avanço das canetas emagrecedoras e o crescimento das apostas esportivas. Sobre esse tema, falou a zootecnista Andrea Mesquita, fundadora do Território da Carne.