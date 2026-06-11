Marca de carnes para churrasco projeta crescer até 40% durante a Copa do Mundo

Companhia aposta na expansão do churrasco e no crescimento das confraternizações para impulsionar o consumo de proteínas. Joshua Resnick / adobe.stock.com

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A Copa do Mundo de 2026 promete aquecer não apenas os gramados, mas também as churrasqueiras brasileiras. De olho nesse movimento, a JBS projeta um crescimento de 40% nas vendas da Seara em relação ao desempenho registrado durante o Mundial de 2022.

A expectativa está ancorada no avanço das ocasiões de consumo ligadas ao churrasco. Pesquisa realizada pela própria Seara aponta que 56% das famílias brasileiras pretendem se reunir para assistir aos jogos da Copa acompanhadas de um bom assado.

Os números do mercado reforçam esse cenário. Levantamento da Kantar Worldpanel, especialista em dados de consumo, mostra que as ocasiões de churrasco cresceram 22% em 2025 na comparação com o ano anterior.

Para aproveitar a oportunidade, a Seara ampliou seu portfólio com produtos como mini-hambúrguer e linguiça:

— O objetivo da Seara é começar ganhando no primeiro tempo do churrasco — afirma o presidente da Seara, João Campos.

Parte dessas proteínas, aliás, virá do Rio Grande do Sul, onde a JBS possui operações em 20 municípios, 22 fábricas, cerca de 17 mil colaboradores e mais de 2,8 mil produtores integrados.