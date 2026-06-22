Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Negócio adiado
Notícia

Juros altos e queda do arroz travam projeto de indústria milionária em Uruguaiana

Empresa catarinense já comprou área de 55 hectares e planeja beneficiar arroz branco e parboilizado

Carolina Pastl

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS