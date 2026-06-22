Empresa aguarda melhora da cotação do arroz e redução de juros. Paulo Rossi / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Município que lidera a produção de arroz no Brasil, Uruguaiana poderá ganhar uma indústria de beneficiamento do grão. O projeto é da Rampinelli e prevê a instalação de uma unidade para o beneficiamento de arroz branco e parboilizado. No entanto, está em compasso de espera. Conforme relatou o empresário Walmir Rampinelli à coluna, a combinação de juros elevados e da queda nas cotações do cereal travou o andamento do negócio na Fronteira Oeste.

A iniciativa foi projetada há dois anos pela empresa, que tem sede em Forquilinha, no interior de Santa Catarina, e atuação em diferentes regiões do país. A proposta é construir a indústria em uma área de 55 hectares, já adquirida pela empresa, com capacidade para produzir até 200 mil fardos de arroz branco e outros 200 mil fardos de arroz parboilizado.

— Fizemos o projeto, mas com a Selic subindo e o preço do arroz caindo muito, paramos. Agora estamos aguardando. Precisamos que o mercado se normalize, que o arroz volte a um preço mínimo e que os juros recuem — afirma Rampinelli.

Segundo o empresário, a área destinada ao empreendimento foi adquirida justamente quando o mercado vivia um período de forte valorização do cereal. Pouco tempo depois, o cenário mudou. A queda dos preços e o aumento do custo do crédito levaram à suspensão dos planos.

E a escolha por Uruguaiana não ocorreu por acaso. O município é considerado o maior produtor de arroz do país e responde por uma colheita que supera 800 mil toneladas em algumas safras. O volume é tão expressivo que se aproxima da produção total de Estados tradicionalmente ligados à cultura, como Santa Catarina.

Além da proximidade com a matéria-prima, a localização estratégica pesou na decisão. No Rio Grande do Sul, a Rampinelli mantém operações em Eldorado do Sul, voltadas à armazenagem e beneficiamento, além de estruturas de armazenagem em Triunfo. No Nordeste, conta com unidades em Caruaru (PE), onde o arroz é empacotado, e em Caucaia (CE), responsável pela distribuição regional.

Hoje, o grupo movimenta cerca de 400 mil fardos de arroz por mês.