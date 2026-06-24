Já ouviu falar de PANC? Embrapa lança primeiras variedades comerciais que podem ir ao teu prato

O termo se refere a qualquer planta comestível e com alto potencial nutritivo, mas que não faz parte da nossa rotina alimentar comercial. Gisele Alencar / Embrapa/ Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

As Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC), antes associadas a quintais, hortas domésticas e à memória afetiva da comida de interior, dão agora um passo rumo ao mercado — e, por que não, ao teu prato. A Embrapa Hortaliças, do Distrito Federal, lançou as primeiras cultivares comerciais na última semana, em uma feira chamada a 31ª Hortitec, em Holambra, no interior de São Paulo.

As novidades são duas hortaliças, uma chamada bertalha, espécie de espinafre, e outra caruru, resultado de duas décadas de pesquisa e seleção dentro do banco de material genético da instituição.

Segundo o pesquisador da Embrapa Hortaliças, Warley Nascimento, a iniciativa atende a uma lacuna do setor:

— As PANC caíram no gosto não só da gastronomia, mas também das pessoas, mas ainda não tinham materiais comerciais estruturados.

Nascimento continua:

— A partir do momento em que você desenvolve cultivares com características desejáveis, você consegue levar isso para empresas de sementes e organizar uma cadeia produtiva.

E esse papel de estruturação do mercado está sendo feito agora pela Embrapa em parceria com a Isla Sementes, de Porto Alegre, responsável pela multiplicação e comercialização das novas cultivares.

As PANC

O termo se refere a qualquer planta — ou parte dela — comestível e com alto potencial nutritivo, mas que não faz parte da nossa rotina alimentar comercial e raramente é encontrada em supermercados

Além disso, são plantas que aparentemente não são comestíveis, mas que na verdade escondem um universo de possibilidades na cozinha

Têm características importantes, como rusticidade, resistência a pragas e baixa exigência de insumos

Além disso, muitas apresentam alto valor nutricional e compostos funcionais associados à saúde humana

Fonte: Ministério da Agricultura e Embrapa