Fenarroz abre no RS com dívidas do agro dominando debates e cobranças ao governo

Abertura oficial da feira ocorreu nesta quinta-feira (4), na região central do Estado. Fenarroz / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A abertura oficial da 26ª Fenarroz, realizada nesta quinta-feira (4), em Cachoeira do Sul, evidenciou uma preocupação que tem acompanhado o agro gaúcho de feira em feira: o endividamento dos produtores. Em meio aos impactos acumulados por estiagens e enchentes nos últimos anos, o evento ultrapassou o papel de vitrine do setor do arroz e se transformou em mais um espaço de cobranças por soluções para a crise financeira no campo. A programação, que envolve seminários e feira de pequenos animais, segue até domingo.

— O arroz passa por uma dificuldade muito grande, mas o cenário não é bom para o agro como um todo. É preciso ter coragem para realizar uma feira neste momento — afirmou ainda o presidente desta edição, Rogério Brandt.

É por isso que, de acordo com Brandt, "hoje a Fenarroz é uma multifeira”. Neste ano, a proposta foi ampliar o alcance da programação por meio da Agrotech, espaço dedicado a palestras, seminários e networking. Entre os temas abordados estão gestão feminina, organização empresarial, questões jurídicas, turismo rural e tendências de mercado.

A situação financeira do campo, porém, acabou ocupando espaço central nas discussões. Lideranças e autoridades voltaram a defender medidas como a securitização das dívidas e o alongamento dos financiamentos.

O cenário também impactou diretamente a própria feira. Segundo Brandt, o momento de incerteza reduziu a participação de alguns segmentos tradicionalmente presentes no evento, como empresas de máquinas e equipamentos agrícolas.