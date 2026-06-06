Exportações de carnes aceleram; RS amplia participação no mercado externo

Rio Grande do Sul aparece entre os Estados que mais ampliaram os embarques no acumulado do período. ABPA / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

As exportações brasileiras de carnes de frango e suína seguiram em ritmo acelerado em maio deste ano, impulsionadas por uma combinação de fatores que vai desde a necessidade de escoar a produção até o fortalecimento da demanda internacional. E o Rio Grande do Sul aparece entre os Estados que mais ampliaram os embarques no acumulado do período.

Na carne suína, o Estado exportou 32,7 mil toneladas em maio, alta de 19,5% em relação ao mesmo mês do ano passado. O desempenho ficou acima da média nacional, que avançou 9%, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

Para o presidente do Sindicato das Indústrias de Produtos Suínos do RS (SIPS), Rogério Kerber, o principal motor desse crescimento está na necessidade de encontrar mercado para uma produção crescente:

— A produção aumentou além do esperado, e o mercado interno está muito desarticulado. O poder aquisitivo da população está comprometido, e a demanda doméstica não acompanha o ritmo da oferta.

O cenário também ajuda a explicar a busca por novos compradores. No mercado externo, as Filipinas mantiveram firme a sua liderança entre os destinos da carne suína brasileira.

Na carne de frango, o Rio Grande do Sul embarcou 62,9 mil toneladas em maio, crescimento de 21,3% sobre igual período de 2025. Resultado que ocorre em meio à recuperação dos mercados que haviam imposto restrições ao produto gaúcho após o episódio de gripe aviária registrado no ano passado.

Para o presidente da Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav), José Eduardo dos Santos, a retomada das exportações reflete o trabalho realizado para restabelecer a confiança dos compradores internacionais:

— Muitos importadores mantiveram contato durante o período de embargo para acompanhar a situação sanitária. Hoje estamos colhendo os frutos dessa relação e da preferência pelo produto brasileiro.

Além da recuperação dos mercados, a diversificação dos destinos também tem favorecido os embarques. Japão, União Europeia, Coreia do Sul e China ampliaram as compras de carne de frango brasileira, enquanto o setor monitora atentamente os impactos das tensões geopolíticas e dos desafios logísticos globais.