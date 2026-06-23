Empresa de produtos agrícolas do RS pede recuperação judicial de R$ 190 milhões

Empresa tem sede em Santa Maria. Grupo Inagro / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

O Grupo Inagro, que atua comercializando insumos agrícolas na região central do Estado, entrou, nesta semana, com pedido de recuperação judicial. A solicitação foi feita na Comarca de Pelotas.

A ação, que envolve três sociedades do mesmo grupo, busca reestruturar uma dívida de R$ 190 milhões e é conduzida pelo escritório MSC Advogados. Enquanto isso, a Tarvos Partners atua no processo de reestruturação financeira e empresarial.

De acordo com a empresa, que tem sede em Santa Maria, embora tenha apresentado crescimento na receita nos últimos anos, as dificuldades do setor rural impactaram expressivamente os resultados do negócio. A empresa trabalha com atividades que demandam elevado capital de giro e houve um descompasso no ciclo financeiro entre recebimentos, prazos de estoque e pagamentos.

— Atuamos no mercado há 37 anos sem ter atrasado nenhum pagamento, mas os problemas climáticos, especialmente em 2023 e 2024, somados ao alto custo operacional, juros altos e inadimplência recorde, demandaram uma atitude responsável com o mercado — explicou o fundador e diretor do grupo, Mário Luiz Silva.

Com mais de 140 funcionários, o grupo busca, por meio da recuperação judicial, negociar com os credores financeiros e ampliar sua participação no mercado. A empresa ainda informou que não houve demissões e os empregos serão mantidos.