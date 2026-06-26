Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Trabalho de prevenção
Notícia

Embrapa investe em tecnologia para antecipar riscos climáticos e reduzir perdas na agricultura

Iniciativa começa em julho, com 39 pesquisadores e investimento inicial de R$ 2 milhões

Carolina Pastl

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS