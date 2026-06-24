El Niño também pode impactar a pecuária no RS; veja como

Pastagens encharcadas são um dos cenários possíveis com o fenômeno previsto para este segundo semestre. Carlos Macedo / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Enquanto a agricultura acompanha a previsão do tempo com aflição, outro setor também mantém os olhos voltados para o céu. A possibilidade de um El Niño de maior intensidade neste segundo semestre acende o sinal de alerta na pecuária gaúcha, que pode enfrentar desafios que vão além de pastagens encharcadas.

Pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a professora Soraya Tanure afirma que os impactos climáticos sobre a pecuária são comparáveis aos observados na agricultura. O excesso de umidade compromete não apenas a qualidade das pastagens, continua, mas também a movimentação dos animais e a conservação do solo:

— O pisoteio do gado em áreas encharcadas destrói a estrutura do solo, favorece a compactação e aumenta os riscos de erosão, comprometendo a produtividade das forrageiras no médio e longo prazo.

Além disso, a combinação de temperaturas mais elevadas e alta umidade, característica dos episódios de El Niño, cria um ambiente favorável para a proliferação de carrapatos, mosca-do-chifre, fungos e bactérias. O resultado pode ser um aumento na incidência de doenças e maiores custos ao produtor para realizar o controle sanitário.

Na pecuária leiteira, os efeitos tendem a ser ainda maiores. Os animais podem sofrer com estresse térmico, lembrou circular técnica divulgada nesta terça-feira (23) pela Secretaria Estadual da Agricultura, o que pode reduzir o consumo de alimento e comprometer a reprodução dos animais.

Apesar dos alertas, o setor evita previsões catastróficas. Presidente do Instituto Desenvolve Pecuária, Antônia Scalzilli defende cautela na interpretação dos prognósticos climáticos:

— O momento é de monitoramento e preparação, não de alarmismo. Historicamente, o El Niño está associado a chuvas acima da média no Rio Grande do Sul, o que pode trazer desafios de manejo, mas também benefícios, como a recuperação das pastagens após sucessivos períodos de estiagem.

Diante desse cenário, representantes do setor como Soraya e Antônia convergem em uma palavra-chave: planejamento. Entre as recomendações estão garantir estoques de silagem e feno, avaliar sistemas de drenagem, reforçar os protocolos sanitários, ofertar sombra natural ou artificial e água fresca em abundância e acompanhar regularmente os boletins meteorológicos.

— Já aprendemos a conviver com a falta de chuva. Agora, precisamos estar preparados também para o excesso — salientou a presidente do Instituto Desenvolve Pecuária.