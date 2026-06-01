“É uma mudança de cultura que tem de ser feita ”, diz especialista sobre venda futura de soja

Eduardo Sanchez, gerente estadual da StoneX. StoneX / Divulgação

As incertezas em relação à próxima safra de soja, com um cenário de custos em alta, mercado influenciado por guerras e um passivo acumulado com perdas climáticas deixam o produtor gaúcho ainda mais cauteloso na venda antecipada da produção. Para Eduardo Sanchez, da StoneX, o RS precisa adotar uma cultura mais planejada de comercialização. Confira trechos da entrevista..

Quais são hoje os principais fatores que o produtor precisa observar para pensar nos preços da soja em 2027?

Para falar de preço de 2027, é importante olhar os fundamentos de agora. Primeiro, a safra americana: praticamente 90% dela plantada. Não tem uma estimativa de quebra ainda, o desenvolvimento está bom. Então, não dá para acreditar que teremos grandes volatilidades em Chicago. Olhando mais adiante, hoje o Departamento de Agricultura Americano estima o Brasil com 186 milhões de toneladas, Argentina com 50 milhões de toneladas e Paraguai com 11 milhões de toneladas. Aí que entram alguns pontos que o produtor tem que ficar atento. Do ponto de vista de relação de troca, está muito ruim. Pode piorar? Vai depender do custeio dos fertilizantes, frete, petróleo. Pessoalmente, acredito que não teremos até que se comece a fazer o custeio da próxima safra. Mas, enfim, se o fertilizante não baixa, o que pode ajudar a margem do produtor? Com expectativa de El Niçno, o investimento nas lavouras do Centro-Oeste devem ser baixos por causa do custo dos fertilizantes. Então, até que o mercado comece a assimilar tudo, vamos ver bastante volatilidade em Chicago. E é difícil de prever. O que eu acho que é mais fácil de sentir o cheiro acaba sendo o prêmio. Os prêmios hoje para 2027, que já precificam safra nova, estão negativos. O que faria com que o prêmio melhorasse, ganhasse força? força. Um problema de clima nos Estados Unidos e também um receio do mercado em cima do tamanho da oferta da América do Sul. Com isso, o que a China faria? Começaria a colocar prêmio, porque ela não controla Chicago nem dólar, para estimular a venda do produtor. Então, em cima disso tudo, o que fazer? Custo de produção, o produto tem que ter na ponta do lápis. Outra coisa, o mercado deu oportunidade, ele tem tem que escalonar a comercialização. O Rio Grande do Sul está muito atrasado em relação ao país.

Em relação à comercialização de safra, qual é o percentual do Rio Grande do Sul, o do Brasil e o que explica essa diferença?

Historicamente, o Rio Grande do Sul comercializa menos do que outros Estados. Hoje, trabalhamos com 30% (de volume de soja) comercializado. Mato Grosso tem quase 70% comercializado. O Brasil tem 60% comercializado, o que historicamente é baixo também. Mas é difícil explicar o porquê do produtor não comercializar antecipado visto que a situação é tão delicada. Estamos falando desta safra, que ele acabou de colher. A próxima safra, Mato Grosso já tem quase 10% comercializado. Rio Grande do Sul tem zero, talvez 0,5% ou 1%, é baixíssimo.

O que seria o recomendável para esse produtor de perfil mais cauteloso??

É difícil saber a realidade de cada um, mas vamos tomar como base o Centro-Oeste. Ano a ano, entramos uma safra nesta região com 40%, 50% ou até mais da soja comercializada. Nós vamos entrar uma safra com talvez 15%, 20% já comercializado. Uma safra que vamos começar a plantar agora. É uma mudança de cultura que tem que ser feita.

O fato do Rio Grande do Sul ter tido, nos últimos cinco anos, quatro estiagens e uma enchente ajuda a explicar?

É um dos principais fatores. Ouvimos muito isso: "Eu não faço porque não sei quanto vou colher". Tá, mas pelo menos teu custo de produção tu deverias fazer alguma coisa, porque tu vai arcar com esse custo. Ainda acho que tem muita resistência cultural de achar que o preço vai subir. O que me chama a atenção é que o produtor não vende a soja, mas vai para o banco pegar dinheiro. Então paga juros e fica à mercê de uma soja que acredita que vai subir. Para pagar esses juros, ele vai precisar de mais soja ainda, se o mercado for contra. E aí vira uma bola de neve, que é difícil de ele sair.

Como um possível acordo entre Estados Unidos e China pode mexer com o mercado da soja neste ano?

Para mim, o cenário mais plausível é o da China comprar alguma coisa dos Estados Unidos para ir agradando o relacionamento. Vai comprar do Brasil também. E, em alguns momentos, vai acabar comprando da Argentina. O que isso significa? Que ao longo desses próximos seis meses, poderemos ver os prêmios ganharem força. O que isso significa para o produtor? Aí vai depender de câmbio.

Qual seria a sua orientação para o produtor na hora dele fazer o planejamento, o que plantar, como vender?

É uma pergunta difícil porque cada um tem a sua realidade. Mas a orientação sempre é escalonar a venda. Diferentemente do Brasil, o produtor americano utiliza ferramentas de proteção. Ele trava o dólar, fixa o prêmio para depois entregar para trading. No Rio Grande do Sul, estamos muito longe disso. Tem espaço para desenvolver cada vez mais esse mercado, inclusive, várias empresas já fazem isso. Outra (orientação é), independente de acesso ao mercado futuro, ter meta de venda. Não adianta ter meta e quando chego tomo outra decisão.

Meta financeira?

Exato. Esse é outro ponto: muito produtor hoje não sabe o custo de produção. Não adianta nem falar de preço de venda se não sei o preço que me custa. Ele tem que ter um planejamento de comercialização. Independente do tamanho do produtor. E quando esses preços chegam na meta que ele gostaria de vender, executar. E o problema é que muitas vezes ele não executa.