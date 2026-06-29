Rio Grande do Sul levou um ouro, uma prata e três bronzes para casa. AGL / Arquivo Pessoal

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Os queijos artesanais gaúchos voltaram do interior de Minas Gerais com cinco medalhas na bagagem, depois de participarem de um dos mais prestigiados concursos do setor. É o Araxá International Cheese Awards, encerrado no final de semana. O destaque do Estado foi a medalha de ouro conquistada por um queijo produzido em Triunfo, na Região Metropolitana de Porto Alegre (veja a lista abaixo). As outras quatro premiações — uma prata e três bronzes — ficaram com produtores da Serra Gaúcha.

— É o concurso de maior relevância mundial. É a Copa do Mundo do Queijo — resumiu o presidente da Associação Gaúcha de Laticinistas e Laticínios (AGL), Alexander Ribeiro de Liz, à coluna.

A edição deste ano reuniu mais de mil queijos, inscritos por produtores de 17 países e de 19 Estados brasileiros. Apenas um produto é premiado em cada categoria, o que torna a disputa ainda mais acirrada. Segundo Liz, houve queijos que ultrapassaram 98 pontos de avaliação e, mesmo assim, ficaram fora do pódio.

Na avaliação do presidente da AGL, o desempenho gaúcho foi ainda mais expressivo do que o registrado na edição anterior:

— Um terço dos queijos que levamos foi premiado. Proporcionalmente, tivemos um resultado melhor do que no ano passado, quando conquistamos oito medalhas. É o reconhecimento da qualidade da produção gaúcha.

Próximo desafio

O setor já mira a próxima competição internacional. É o World Cheese Awards, que será realizado entre os dias 12 e 15 de novembro de 2026, em Córdoba, na Espanha. Na última quarta-feira (24), representantes da AGL se reuniram com o secretário estadual de Desenvolvimento Rural, Gustavo Paim, para discutir formas de viabilizar a participação dos produtores gaúchos no evento. Segundo a secretaria, a iniciativa ainda está em fase de estruturação.

O pódio gaúcho em terras mineiras

Categoria : Queijo de leite pasteurizado de casca florida (casca com predomínio de fungo filamentoso) – Ouro – Poente de Fazenda – Fazenda Três Montes – Triunfo (RS)

: Queijo de leite pasteurizado de casca florida (casca com predomínio de fungo filamentoso) – – Poente de Fazenda – Fazenda Três Montes – Triunfo (RS) Categoria: Queijo de leite pasteurizado de casca tratada (exemplo: carvão vegetal, resinas, morge, corantes, entre outros) – Prata – Queijo de leite pasteurizado de casca tratada – Laticínio Granja Cichelero LTDA – Carlos Barbosa (RS)

Queijo de leite pasteurizado de casca tratada (exemplo: carvão vegetal, resinas, morge, corantes, entre outros) – – Queijo de leite pasteurizado de casca tratada – Laticínio Granja Cichelero LTDA – Carlos Barbosa (RS) Categoria: Queijos aromatizados e/ou condimentados de leite pasteurizado com menos de 30 dias de maturação (independente da espécie de leite) – Bronze – Queijo colonial com chimichurri – Laticínios Pipo – Nova Roma do Sul (RS)

Queijos aromatizados e/ou condimentados de leite pasteurizado com menos de 30 dias de maturação (independente da espécie de leite) – – Queijo colonial com chimichurri – Laticínios Pipo – Nova Roma do Sul (RS) Categoria: Queijos aromatizados e/ou condimentados de leite pasteurizado acima de 30 dias de maturação (independente da espécie de leite) – Bronze – Queijo com erva-mate – Laticínios Pipo – Nova Roma do Sul (RS)

Queijos aromatizados e/ou condimentados de leite pasteurizado acima de 30 dias de maturação (independente da espécie de leite) – – Queijo com erva-mate – Laticínios Pipo – Nova Roma do Sul (RS) Categoria: Queijo coalho de leite pasteurizado (independente da espécie de leite) – Bronze – Queijo de coalho com óregano – Laticínios Pipo – Nova Roma do Sul (RS)