A maior parte das vagas foi destinada a profissionais da Emater. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

O uso de bioinsumos cresce no Brasil, mas a formação técnica ainda não acompanha esse avanço. Foi para ajudar a preencher essa lacuna que o Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul (Senge-RS) e a Emater organizaram um curso inédito sobre bioinsumos e microbiologia aplicada à agricultura, que será realizado na próxima terça (30) e quarta-feira (1º), em Nova Petrópolis, na Serra. A capacitação será coordenada pelo engenheiro agrônomo e pesquisador Celso Katsuhiro Tomita, considerado uma das principais referências brasileiras em microbiologia do solo e compostagem.

— Os cursos de agronomia tradicionalmente são muito focados na física e na química do solo. Agora estamos incorporando uma terceira dimensão, que é a biológica — justificou a iniciativa Tomita.

Segundo o pesquisador, o conceito ganhou força nos últimos dez anos, quando os bioinsumos passaram a ser vistos como alternativa para complementar o manejo convencional das lavouras.

A ideia, porém, não é substituir totalmente fertilizantes e defensivos químicos, continua Tomita:

— O sistema biológico funciona de forma integrada. O produtor reduz aplicações quando o ambiente está equilibrado e utiliza o químico apenas quando os indicadores mostram necessidade. É um modelo que busca eficiência econômica e ecológica ao mesmo tempo.

A proposta do curso é justamente transformar conceitos ainda pouco conhecidos em ferramentas práticas para assistência técnica. Por isso, a maior parte das vagas foi destinada a profissionais da Emater, que atuam diretamente junto aos produtores rurais em diferentes regiões do Estado.

Durante os dois dias de treinamento, os participantes terão aulas teóricas sobre microbiologia, saúde do solo e interação entre plantas e microrganismos, além de atividades práticas voltadas ao diagnóstico de campo e à produção de tecnologias biológicas.