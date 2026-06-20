Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Além do tinto
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De vinho laranja a zero álcool: o que as medalhas revelam sobre o futuro do vinho brasileiro

Maior concurso de vinhos do país distribuiu 53 medalhas Grande Ouro e mostrou como novas tendências de consumo

Carolina Pastl

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