De vinho laranja a zero álcool: o que as medalhas revelam sobre o futuro do vinho brasileiro

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.
Os vinhos que conquistaram as 53 medalhas Grande Ouro do Brazil Wine Challenge representam duas tendências que hoje convivem nas taças: a valorização da qualidade e a diversificação do consumo. Enquanto os tintos seguem dominando as inscrições, categorias como vinho laranja, desalcoolizados e produtos de baixo teor alcoólico ganharam espaço na principal competição do setor realizada no país.
Reunindo 1.127 amostras de 19 países, a 13ª edição do concurso, encerrada nesta sexta-feira (19), em Bento Gonçalves, elevou o rigor da premiação máxima. Pela primeira vez, apenas rótulos com 94 pontos ou mais receberam a medalha Grande Ouro.
Promovido pela Associação Brasileira de Enologia (ABE), o concurso mobilizou 91 especialistas de nove nacionalidades para avaliar, às cegas, vinhos e espumantes enviados por 190 empresas. Além das 53 medalhas Grande Ouro (veja a lista abaixo), foram concedidas 322 medalhas Ouro.
Para o presidente da ABE, o enólogo Mário Lucas Ieggli, a principal função de uma competição desse porte é ajudar o consumidor a identificar referências de qualidade em meio à grande oferta de produtos disponível no mercado:
— Uma medalha funciona como um norte. O consumidor sabe que aquele produto foi avaliado por especialistas, técnicos e enófilos. É uma forma de quantificar a qualidade.
Mas os efeitos de um concurso como esse não ficam restritos às prateleiras. As notas recebidas retornam às vinícolas como uma espécie de diagnóstico técnico, indicando pontos fortes e oportunidades de melhoria nos processos de elaboração. Em muitos casos, os resultados servem de base para decisões que envolvem desde ajustes na vinificação até estratégias de manejo nos vinhedos.
A edição deste ano também evidenciou mudanças nos hábitos de consumo. Entre as novidades estiveram categorias específicas para vinhos laranja, desalcoolizados e de baixo teor alcoólico, segmentos que vêm registrando crescimento em diferentes mercados e despertando o interesse de produtores brasileiros.
As novidades, porém, convivem com preferências já consolidadas. Os vinhos tintos responderam por quase metade das amostras inscritas.
O desempenho brasileiro também chamou atenção. Dos 53 rótulos que alcançaram a categoria máxima, 28 são nacionais.
Grande Ouro
África do Sul
- Stellenbosch Hills Bushvine Pinotage 2020 - Domno do Brasil Ind. e Com. de Bebidas
Argentina
- Cultor La Naissance Malbec 2024 – Cultor Wines
- Renacer Cabernet Franc 2022 – Bodega Renacer/Miolo Wine Group
- Finca Rivadavia Bonarda Gran Reserva 2023 – Vinícola Basso
Brasil
- Protótipo de Corte Tinto 2024 – Campo de Estrelas (Vieiras/MG)
- Mantis Cabernet Sauvignon 2020 – Casa Geraldo (Andradas/MG)
- Casa Valduga 130 anos D.O.V.V. Espumante Extra Brut – Casa Valduga Vinhos Finos (Vale dos Vinhedos - Bento Gonçalves/RS)
- Casa Valduga Brandy XV – Casa Valduga Vinhos Finos (Vale dos Vinhedos - Bento Gonçalves/RS)
- Casa Valduga Gran Chardonnay D.O. 2023 – Casa Valduga Vinhos Finos (Vale dos Vinhedos - Bento Gonçalves/RS)
- Casa Valduga Terroir Chardonnay 2024 – Casa Valduga Vinhos Finos (Vale dos Vinhedos - Bento Gonçalves/RS)
- La Fleur Sauvignon Blanc 2025 – Casa Vinet (Amparo/SP)
- Cave Antiga Vinho Licoroso 2002 – Cave Antiga Vitivinícola (Farroupilha/RS)
- Garibaldi VG Espumante Brut Rosé – Cooperativa Vinícola Garibaldi (Garibaldi/RS)
- Armando Winemaker Teroldego 2020 – Estabelecimento Vinícola Armando Peterlongo (Garibaldi/RS)
- Miolo Sebrumo 2022 – Vinícola Seival/Miolo Wine Group (Candiota/RS)
- Miolo Vinhas Velhas 2022 – Vinícola Almadén/Miolo Wine Group (Santana do Livramento/RS)
- Aliança Espumante Moscatel Rosé 2026 – Nova Aliança Vinícola Cooperativa (Flores da Cunha/RS)
- Dialeto 2022 - Oma Sena Vinhos (Brasília/DF)
- Casacorba Espumante Brut – Vinhos Casacorba (Nova Roma do Sul/RS)
- Merlot Memorável 2020 – Vinhos Don Laurindo (Vale dos Vinhedos – Garibaldi/RS)
- Felício Tinto 2024 – Vinícola Alma Mineira (Senador José Bento/MG)
- Battistello Reserva Cabernet Franc 2020 – Vinícola Battistello (Vale dos Vinhedos – Garibaldi/RS)
- Monumental Syrah 2023 – Vinícola Brasília (Brasília/DF)
- Casa Perini Vintage Barriqué Espumante Brut 2023 – Vinícola Casa Perini (Farroupilha/RS)
- Davo Syrah 2023 - Vinícola Davo's Vinhos e Espumantes (Ribeirão Branco/SP)
- Don Guerino Cemento 2023 – Vinícola Don Guerino (Alto Feliz/RS)
- Don Guerino Le Franc 2023 – Vinícola Don Guerino (Alto Feliz/RS)
- Don Guerino Monteolivo Merlot & Cabernet Franc 2023 – Vinícola Don Guerino (Alto Feliz/RS)
- Gazzaro Passaporte Check-in – Vinícola Gazzaro (Flores da Cunha/RS)
- Valmarino Espumante Blanc de Noir Brut 2021 – Vinícola Valmarino (Pinto Bandeira/RS)
- Jolimont Intendente 2018 – Vitivinícola Jolimont (Canela/RS)
- Campo Largo Freeze Frisante Natural Rosé 2026 – Zanlorenzi Bebidas (Campo Largo/PR)
Bulgária
- Melnik 55 2022 - Winelands Importadora
Chile
- Orolonco 2021 - Don Raul Wine
- Aromo Reserva Privada Sauvignon Blanc 2025 – Viña Aromo
- Dogma Gran Reserva Marselan & Carménère 2023 – Viña Aromo
- Por Três – Vinícola Geisse
Espanha
- Gallo Doble Malvasia 2024 - Alejandro Chana
- Flor de Chasna Blanco Dulce Natural 2023 - Bodega Comarcal Cumbres de Abona
- Milagro de Magmasia Seleccion 2023 - Bodega Erupcion
- Boliche Blanco Vijariego 2024 - Eidan Bodegas
Itália
- Primitivo Di Manduria Papale Linea Oro Dop 2017 - Domno do Brasil Ind. e Com. de Bebidas
- Brunello di Montalcino Domini Toscani 2018 – Vinícola Casa Perini
Portugal
- Adega de Pegões Alicante Bouschet 2021 - Adega de Pegões
- Adega de Pegões Merlot 2018 – Adega de Pegões
- Papo Amarelo Grande Escolha Tinto 2021 – Adega de Pegões
- Casa Ermelinda Freitas Moscatel de Setúbal Superior 2010 - Casa Ermelinda Freitas – Vinhos
- Casa Ermelinda Freitas Syrah Reserva 2023 - Casa Ermelinda Freitas – Vinhos
- Dona Ermelinda Moscatel Roxo de Setúbal 2014 - Casa Ermelinda Freitas – Vinhos
- Vinha do Torrão Reserva Tinto 2023 – Casa Ermelinda Freitas – Vinho
- Sacrificio Grande Reserva 2024 - Gonçalo Carapeto
- Canto da Vinha Tinto 2024 - SIVAC - Sociedade Ideal de Vinhos de Aveiras de Cima
Uruguai
- Cruz del Sur Tannat 2022 - Bodega Piccardo