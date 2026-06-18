De caju a gergelim, sementes brasileiras são entregues à "arca de Noé" da agricultura mundial

Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Segurança alimentar
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