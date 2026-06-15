De 2,5 mil para 400 famílias: crise do alho será debatida em audiência pública no RS

Em pouco mais de três décadas, a área cultivada com alho na região caiu de 8 mil hectares para apenas 1,3 mil hectares. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A crise enfrentada pela cadeia produtiva do alho no Rio Grande do Sul será tema de uma audiência pública da Assembleia Legislativa nesta segunda-feira (15), em São Marcos, na Serra. Produtores, lideranças do setor e representantes do poder público vão discutir alternativas para enfrentar a concorrência do alho importado da Argentina e da China, que chega ao mercado brasileiro a preços considerados incompatíveis com os custos de produção nacionais. O segmento sustenta que há um histórico de práticas de dumping que prejudicam a competitividade dos produtores brasileiros.

O encontro foi proposto pelos deputados estaduais Elton Weber e Marcus Vinícius, a pedido da Associação Gaúcha dos Produtores de Alho (Agapa), e ocorre em um momento de forte retração da atividade no Estado. Atualmente, cerca de 400 famílias permanecem na produção de alho no Rio Grande do Sul. No período de maior expansão da cultura, esse número chegava a aproximadamente 2,5 mil famílias. Em toda a região Sul, o contingente de produtores encolheu de 6,5 mil famílias, em 1992, para pouco mais de 1,2 mil neste ano.

A redução também é evidente nas lavouras. Em pouco mais de três décadas, a área cultivada com alho na região caiu de 8 mil hectares para apenas 1,3 mil hectares — uma retração superior a 83%, refletindo as dificuldades enfrentadas pelo setor para manter a atividade economicamente viável.