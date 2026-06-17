Em pouco mais de três décadas, a superfície cultivada com alho na região diminuiu de 8 mil hectares para cerca de 1,3 mil hectares. Felipe Nyland / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A crise do alho, que foi pauta de uma audiência pública nesta semana em São Marcos, na serra gaúcha, segue agora para Brasília. No próximo dia 30, uma comitiva formada por produtores e lideranças participará de uma reunião na Câmara de Comércio Exterior (Camex), onde entregará a chamada Carta de São Marcos, documento que reúne as principais reivindicações do setor.

Entre os encaminhamentos definidos está o pedido para que o governo federal amplie a fiscalização das importações e investigue possíveis práticas de dumping da Argentina e da China.

Segundo a presidente da Associação Gaúcha dos Produtores de Alho (Agapa), Franchielli Motter, a crise é resultado de uma combinação de fatores que pressionam os preços e reduzem a rentabilidade dos produtores brasileiros:

— O Brasil ainda precisa importar cerca de 40% do alho que consome. O problema é que entra muito mais do que isso. Somente a Argentina enviou cerca de 12 milhões de caixas nesta temporada, praticamente o dobro do que exportava há 10 anos.

O agravante, segundo Franchielli, é que o maior volume de embarques coincide justamente com o período em que os produtores do Sul iniciam a comercialização da safra.

O setor busca agora reunir elementos para demonstrar a existência de práticas comerciais desleais. No caso do alho chinês, já existem mecanismos antidumping em vigor. Já em relação à Argentina, a discussão esbarra nas regras do Mercosul.

A pauta ganhou força nacional nas últimas semanas. Uma audiência semelhante foi realizada no início de junho em São Gotardo, em Minas Gerais, principal polo produtor de alho do país. Os documentos aprovados nos dois encontros serão levados à Camex e ao Ministério da Agricultura, em reuniões agendadas para os dias 30 de junho e 1º de julho.

A crise

Atualmente, cerca de 400 famílias seguem cultivando alho no Rio Grande do Sul. No auge da atividade, esse número chegava a 2,5 mil. Em toda a Região Sul, o total de produtores caiu de 6,5 mil famílias, em 1992, para pouco mais de 1,2 mil neste ano.

A retração também aparece na área plantada. Em pouco mais de três décadas, a superfície cultivada com alho na região diminuiu de 8 mil hectares para cerca de 1,3 mil hectares. Segundo a Agapa, a perda de rentabilidade tem levado muitos agricultores a substituir a cultura por alternativas como citros, uva e hortaliças, reduzindo a diversidade produtiva das propriedades rurais.