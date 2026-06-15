Em todo o leilão, foram negociados 34 lotes de animais, com média geral de R$ 97 mil por exemplar. GAP São Pedro / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Um cavalo crioulo avaliado em R$ 2,5 milhões chamou a atenção do mercado neste fim de semana em Uruguaiana, na Fronteira Oeste. O valor foi alcançado durante leilão promovido pela GAP Genética, criatório de grife conhecido pelo setor. Na ocasião, uma cota de apenas 10% do animal chamado GAP São Pedro foi negociada por R$ 250 mil.

Mas, afinal, o que faz um cavalo atingir avaliações como essas?

A resposta está em uma combinação rara de genética, desempenho e potencial de reprodução. Segundo um dos leiloeiros do remate, o diretor da Trajano Silva Remates, Marcelo Silva, o resultado é considerado incomum até mesmo para os padrões do mercado de elite da raça:

— É um resultado extremamente raro hoje em dia. Estamos falando de um animal com uma genética muito especial, filho do principal garanhão do mundo, o Fantástico de São Pedro. Além disso, sua linha materna é formada por fêmeas extraordinárias, que produziram animais de grande destaque.

O histórico da família ajuda a entender o interesse dos investidores. Conforme Silva, nada menos que 22 irmãos de GAP São Pedro estão classificados para a final da Morfologia da Expointer, um dos palcos mais importantes da raça crioula no país.

Por trás do resultado, lembra Silva, existe um trabalho de seleção genética construído ao longo de décadas. Além do pedigree, GAP São Pedro reúne características valorizadas em diferentes frentes da raça. O animal é considerado um exemplar de "tríplice aptidão", combinando potencial para reprodução, desempenho funcional em provas como o Freio de Ouro e qualidade morfológica.

Em todo o leilão, foram negociados 34 lotes de animais, com média geral de R$ 97 mil por exemplar.