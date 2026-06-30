Com Lula, governo lança Plano Safra da Agricultura Familiar com R$ 97,3 bilhões e juros menores

Diferentemente do pacote voltado à agricultura empresarial, o presidente Lula esteve presente no anúncio da agricultura familiar. CanalGov / Reprodução

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Depois de delegar ao vice-presidente Geraldo Alckmin e ao ministro da Agricultura, André de Paula, o lançamento do Plano Safra voltado à agricultura empresarial pela manhã, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou pessoalmente, na noite desta terça-feira (30), da apresentação do pacote destinado à agricultura familiar.

Na ocasião, foi anunciado um pacote com R$ 97,3 bilhões em recursos para crédito, seguro agrícola, compras públicas, assistência técnica e extensão rural para a safra 2026/2027. Deste total, R$ 85,2 bilhões serão destinados ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), um crescimento de quase 9% em relação ao ciclo anterior.

O restante, R$ 12,1 bilhões, deve financiar outras políticas de apoio à agricultura familiar.

Redução nas taxas de juros

Assim como no plano anunciado para a agricultura empresarial, o governo reduziu as taxas de juros em linhas consideradas estratégicas.

A taxa para financiamento da produção de alimentos básicos caiu de 3% para 2% ao ano.

Para sistemas agroecológicos, produção orgânica e produtos da sociobiodiversidade, os juros passaram de 2% para apenas 1% ao ano.

Mais limite para microcrédito

O novo pacote econômico também amplia o alcance do microcrédito rural, no Pronaf B.

O limite de financiamento por unidade familiar aumentou de R$ 53 mil para R$ 74 mil.

O teto de renda anual para acesso ao programa passou de R$ 50 mil para R$ 60 mil .

. As condições permanecem favorecidas, com juros de 0,5% ao ano e desconto para pagamentos em dia.

Condições para mulheres e jovens

Outro foco do plano é a sucessão rural e a inclusão de públicos específicos. Mulheres agricultoras passam a contar com juros de 2% ao ano para investimentos de até R$ 100 mil, além de novas linhas de microcrédito. Para os jovens, o limite do Pronaf Jovem sobe para R$ 50 mil, também com redução da taxa de juros para 2% ao ano.

Compra de máquinas

Na área de mecanização, o governo reduziu de 2,5% para 1,5% ao ano os juros para a compra de máquinas de pequeno porte pelo Pronaf Mais Alimentos.

os juros para a compra de máquinas de pequeno porte pelo Pronaf Mais Alimentos. O limite de financiamento foi elevado de R$ 100 mil para R$ 120 mil.

Permanecem ainda incentivos para irrigação, armazenagem, conectividade no campo e equipamentos voltados à acessibilidade e à produção sustentável.

Outras medidas

Além das condições de crédito, o governo anunciou um conjunto de medidas complementares, entre elas novas chamadas de assistência técnica, programas para mulheres e jovens, investimentos em agroecologia, regularização fundiária, um simulador digital de crédito do Pronaf e ações voltadas à adaptação climática da agricultura familiar.

O Plano Safra da Agricultura Familiar 2026/2027

R$ 97,3 bilhões em recursos para crédito, seguro, compras públicas e assistência técnica.

em recursos para crédito, seguro, compras públicas e assistência técnica. R$ 85,2 bilhões destinados ao Pronaf, alta de quase 9% em relação à safra anterior.

destinados ao Pronaf, alta de quase em relação à safra anterior. Juros de 2% ao ano para financiamento da produção de alimentos básicos (antes 3%).

para financiamento da produção de alimentos básicos (antes 3%). Juros de 1% ao ano para agroecologia, produção orgânica e sociobiodiversidade (antes 2%).

para agroecologia, produção orgânica e sociobiodiversidade (antes 2%). Pronaf B: limite de crédito ampliado de R$ 53 mil para R$ 74 mil .

limite de crédito ampliado de . Pronaf Mulher: juros reduzidos para 2% ao ano em investimentos de até R$ 100 mil .

juros reduzidos para em investimentos de até . Pronaf Jovem: limite de financiamento elevado para R$ 50 mil , com juros de 2% ao ano .

limite de financiamento elevado para , com juros de . Máquinas de pequeno porte: juros caem para 1,5% ao ano e limite sobe para R$ 120 mil .

juros caem para e limite sobe para . Habitação rural: até R$ 10 mil para reforma de moradias, com juros de 0,5% ao ano .

até para reforma de moradias, com juros de . Prioridades: produção de alimentos, mecanização, adaptação às mudanças climáticas e fortalecimento da agricultura sustentável.