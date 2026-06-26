CMN endurece regras do Proagro e adia exigências ambientais para crédito

A partir de 1º de julho de 2026, produtores que acionarem o Proagro deverão apresentar fotografias georreferenciadas, com a localização por GPS incorporada ao arquivo, durante as vistorias. Jefferson Botega / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

O acesso ao seguro rural e ao crédito agrícola passará por mudanças importantes nos próximos meses. O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou novas regras para o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro), com reforço nos mecanismos de fiscalização das perdas nas lavouras. Também concedeu mais tempo para que produtores se adequem às exigências ambientais que passaram a influenciar a concessão de financiamentos rurais.

Uma das principais novidades diz respeito à comprovação de prejuízos nas lavouras. A partir de 1º de julho de 2026, produtores que acionarem o Proagro deverão apresentar fotografias georreferenciadas, com a localização por GPS incorporada ao arquivo, durante as vistorias. Segundo o Banco Central, a medida busca garantir que as imagens tenham sido registradas efetivamente na área atingida, reduzindo o risco de fraudes.

Outra alteração determina que, nos casos de perdas severas, a produção efetivamente colhida seja descontada do cálculo da indenização. O objetivo é tornar o programa financeiramente mais sustentável e compatível com o risco real de cada empreendimento.

Além disso, o CMN revisou as chamadas alíquotas de equilíbrio e os adicionais cobrados pelo programa, com base na melhora do perfil de risco observada nos últimos anos. Também foram ajustados os valores de indenização para refletir de forma mais precisa o risco de quebra de safra conforme a cultura e a região.

Criado em 1973, o Proagro é o principal programa público de proteção contra perdas na atividade agrícola e é financiado pela União, pelas contribuições dos produtores e pelos recursos arrecadados com os adicionais pagos pelos participantes.

Mais tempo para regularização ambiental

Outra resolução do CMN trouxe alívio para produtores que dependem de crédito rural. A norma prorrogou o cronograma de implantação das exigências ambientais relacionadas ao Programa de Monitoramento do Desmatamento por Satélite (Prodes), utilizado pelas instituições financeiras para verificar a regularidade ambiental das propriedades.

Nos últimos anos, informações ambientais passaram a integrar a análise para concessão de financiamentos rurais. Além da capacidade de pagamento, bancos e cooperativas passaram a consultar bases oficiais para identificar possíveis irregularidades nas propriedades.

Segundo o advogado Roberto Bastos Ghigino, da HBS Advogados, a mudança oferece mais segurança jurídica aos produtores ao ampliar o período de adaptação:

— Caso haja divergências cadastrais, o agricultor pode ser tratado como um presumido infrator ambiental e ter o acesso ao crédito negado. O prazo adicional permite corrigir essas inconsistências e apresentar documentos que comprovem a regularidade da propriedade.

O especialista observa que uma das críticas ao uso do Prodes é que o sistema identifica alterações na cobertura vegetal, mas não consegue distinguir automaticamente se elas decorreram de desmatamento ilegal, manejo autorizado ou eventos climáticos extremos. No Rio Grande do Sul, por exemplo, áreas afetadas pelas enchentes de 2024 podem aparecer nos registros sem que isso represente uma infração ambiental.

Pelas novas regras, a aplicação das restrições foi adiada e as análises baseadas nos apontamentos do Prodes para imóveis com mais de 15 módulos fiscais passam a valer somente a partir de 4 de janeiro de 2027. Até lá, a recomendação é que os produtores revisem o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e demais informações utilizadas pelas instituições financeiras, evitando problemas futuros na contratação de crédito.