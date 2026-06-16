Brasil usa a Copa para promover carnes e ovos em 651 pontos de mídia na América do Norte

Outdoor divulgando proteínas brasileiras no México. ABPA / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A Copa do Mundo deste ano também servirá como vitrine para o agronegócio brasileiro. É o que aposta a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). Em parceria com a ApexBrasil, a entidade lançou uma campanha internacional para promover as carnes de frango, suína e os ovos produzidos no Brasil nos três países que recebem o torneio.

A ação ficará no ar até a próxima segunda-feira (22), em 651 pontos de mídia distribuídos pelos Estados Unidos, Canadá e México, como outdoors, táxis, hotéis, academias, restaurantes, bares e elevadores corporativos. E busca aproveitar o aumento da circulação de turistas e a atenção global gerada pela competição para fortalecer a imagem do Brasil como fornecedor confiável de alimentos.

— A Copa é um dos poucos momentos em que diferentes culturas se conectam simultaneamente em torno de uma mesma paixão. Aproveitar esse ambiente para apresentar a proteína animal brasileira é uma forma de reforçar atributos que nos diferenciam globalmente, como qualidade, segurança, sustentabilidade e capacidade de abastecimento — reforçou o presidente da ABPA, Ricardo Santin.

Da produção de ovos às carnes de frango e suína, esse setor brasileiro movimenta mais de US$ 12 bilhões por ano e quer ampliar sua presença nos mercados internacionais.