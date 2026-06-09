Brasil teve dois anos para evitar barreira da União Europeia às carnes, diz Farsul

Medida passa a valer a partir do dia 3 de setembro e deve carne bovina, aves, mel, ovos, pescados, equídeos e tripas. Diogo Sallaberry / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A decisão da União Europeia de barrar, a partir do dia 3 de setembro, a importação de determinados produtos de origem animal do Brasil não deveria ser uma surpresa, diz a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul) em uma nota técnica divulgada nesta terça-feira (9). O texto aponta que o governo brasileiro teve quase dois anos para se adequar às exigências sanitárias europeias relacionadas ao uso de antimicrobianos na produção animal.

Segundo a entidade, as regras que embasam a restrição foram publicadas pela União Europeia em 2023, e o marco operacional para comprovação da conformidade entrou em vigor em outubro de 2024.

A nota também lembra que o impacto da medida não atinge todo o agronegócio, mas concentra-se em setores específicos, como carne bovina, aves, mel, ovos, pescados, equídeos e tripas. Em 2025, esses produtos representaram US$ 1,848 bilhão das exportações brasileiras para a União Europeia. A carne bovina lidera a lista, com US$ 1,008 bilhão, seguida pelo frango, com US$ 763 milhões.

No Rio Grande do Sul, o impacto é menor, mas ainda significativo. Os produtos potencialmente afetados somaram US$ 133,8 milhões em vendas ao bloco europeu no ano passado, o equivalente a 6,2% das exportações gaúchas do agro. O maior impacto concentra-se na cadeia de aves, especialmente frango e peru.

A coluna já contatou o Ministério da Agricultura e aguarda uma posição sobre o assunto.