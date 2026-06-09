Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Crítica ao governo
Notícia

Brasil teve dois anos para evitar barreira da União Europeia às carnes, diz Farsul

Nota técnica foi divulgada pela principal entidade representativa do agro gaúcho nesta terça-feira (9)

Carolina Pastl

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS