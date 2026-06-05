Brasil é mantido fora de nova lista europeia para exportações pecuárias; entenda

Carne bovina, de frango, tripas, peixe e mel estão na relação dos que ficam com a exportação barrada diante da não inclusão do Brasil na lista dos aptos. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

O Brasil ficou de fora da nova lista da União Europeia de países aptos a exportar determinados animais e produtos de origem animal ao bloco dentro das regras de controle do uso de antimicrobianos. A atualização foi publicada na sexta-feira (5) pela Comissão Europeia.

A decisão não representa um embargo imediato, mas aumenta a pressão sobre as negociações em andamento entre Brasília e Bruxelas, conforme Júlio Barcellos, coordenador do Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva (Nespro) da UFRGS. As novas exigências entram em vigor em 3 de setembro de 2026.

Segundo a Comissão Europeia, o motivo da exclusão é que o Brasil ainda não apresentou informações suficientes que garantam o cumprimento das regras exigidas pelo bloco para restringir o uso de determinados antibióticos considerados essenciais para a saúde humana.

O alcance da medida vai além da carne bovina. Carne de frango, tripas, peixe e mel também estão na relação dos que ficam com a exportação barrada diante da não inclusão do Brasil na lista dos aptos.

O governo brasileiro tenta reverter a situação. Nas últimas semanas, o Ministério da Agricultura tem intensificado as tratativas com a União Europeia e apresentou um protocolo de certificação para comprovar a produção de bovinos sem o uso dos antimicrobianos proibidos pela legislação europeia.