Com apenas 21 anos, Larissa trabalha como barista há apenas um ano e meio. Café do Mercado / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Quando aceitou uma vaga de barista em uma cafeteria de Blumenau, a catarinense Larissa de Campos não imaginava que, pouco mais de um ano depois, estaria prestes a fazer uma imersão em uma das mais importantes regiões produtoras de cafés do país. Aos 21 anos, a jovem venceu o primeiro concurso promovido pela Café do Mercado para profissionais do Rio Grande do Sul e Santa Catarina e ganhou uma viagem ao sul de Minas Gerais, justamente durante o auge da colheita.

Larissa explicou à coluna que visitar uma fazenda de café significa enxergar de perto uma etapa que influencia diretamente seu trabalho:

— Se a colheita ou a fermentação não forem feitas da forma correta, o café não vai expressar todo o seu potencial.

A jovem contou também que chegou ao universo do café quase por acaso. Procurava uma vaga de atendente quando recebeu a oportunidade de atuar atrás da máquina de espresso. Foi ali que descobriu uma profissão pela qual se apaixonou e que passou a estudar diariamente.

Aliás, a própria rotina de trabalho ajudou a ir bem na prova da competição, diz Larissa. Entre suas tarefas diárias estão a regulagem do moinho, a avaliação do espresso e os ajustes para garantir equilíbrio entre acidez, doçura e amargor. E os participantes do concurso foram avaliados na preparação de espresso e cappuccino, com critérios que observam desde a qualidade da crema até o equilíbrio sensorial da bebida.

Quando recebeu a notícia da vitória, ela disse que custou a acreditar:

— É uma conquista que pode abrir muitas portas para mim.