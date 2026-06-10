Barão lança erva-mate com "grife" do norte gaúcho

Serão 100 mil quilos produzidos do produto por ano pela Barão. Erva-Mate Barão / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Uma nova erva-mate com a "grife" da Indicação Geográfica (IG) de Machadinho deve chegar às gôndolas dos supermercados ainda este ano. É o produto da Barão, marca nacionalmente conhecida, produzido na unidade localizada no município da região norte gaúcha.

Para a diretora industrial da Erva-Mate Barão, Ana Paula, a conquista do selo de origem foi "muito importante":

— Comprova que estamos falando de uma erva-mate diferenciada e ajuda a valorizar toda a história construída pelos produtores de Machadinho.

Quem concedeu a certificação da IG, na modalidade Indicação de Procedência (IP), foi o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Para obtenção do selo, as empresas vinculadas à Associação dos Produtores de Erva-Mate de Machadinho-RS (Apromate), que é quem detém a grife, precisam seguir uma série de instruções, como estar situada em um dos dez municípios da região e ter na receita a variedade de erva-mate chamada Cambona 4, considerada responsável por um chimarrão mais suave, por exemplo.

No caso da Barão, atualmente, cerca de 30 produtores estão habilitados a fornecer matéria-prima certificada, que é processada pela indústria. Serão 100 mil quilos produzidos por ano.

Criada em 2022, a empresa familiar produz 1 mil quilos de erva-mate, todos com o selo IG. Barbaquá Machadinho / Divulgação

Até então, apenas a Barbaqua Machadinho tinha erva-mate certificada com a IG. Foi a primeira, aliás, a obter o selo de distinção. Proprietária da empresa, Débora da Fonseca relatou à coluna que já há um incremento nas vendas:

— O reconhecimento trouxe visibilidade e ajudou o consumidor a conhecer melhor a nossa história e a origem da erva-mate.

Criada em 2022, a empresa familiar produz 1 mil quilos de erva-mate para chimarrão, tereré e chá-mate utilizando matéria-prima própria e de pequenos produtores da região. A produção mantém o tradicional sistema de secagem em barbaquá, técnica centenária que confere características próprias ao produto, como um gosto "defumado".