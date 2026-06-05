Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Na terra do azeite
Notícia

Azeites do RS conquistam 20 das 23 medalhas brasileiras em concurso na Grécia; veja quais são

Brasil conquistou 23 medalhas entre ouro e prata no Athena International Olive Oil Competition

Carolina Pastl

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS