Alerta climático para pecuária? RS terá serviço inédito para produtores

O sistema utilizará coordenadas geográficas para personalizar as análises. Fernando Gomes / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A pecuária gaúcha passará a contar com uma ferramenta inédita no país para transformar informações climáticas em decisões práticas dentro das propriedades rurais. O anúncio foi feito durante a XXI Jornada Nespro e o II Congresso de Criadores, realizados nesta quarta (24) e quinta-feira (25), em Porto Alegre, que reuniram mais de 650 participantes entre produtores, veterinários, pesquisadores e representantes do setor da carne.

Desenvolvida pela empresa VortixGeo em parceria com o Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva (Nespro), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a plataforma fornecerá alertas climáticos específicos para a atividade pecuária. O serviço estará disponível para testes a partir da próxima semana e deverá ser lançado oficialmente em julho.

A proposta vai além da previsão do tempo tradicional. A ferramenta cruza dados climáticos históricos, projeções futuras e informações geográficas das propriedades para gerar indicadores que auxiliem o produtor na tomada de decisão.

— A meteorologia normalmente informa o clima da cidade. Nós conseguimos trabalhar com o microclima da propriedade, em um raio de um a três quilômetros, tornando as informações muito mais assertivas para quem está no campo — explica o CEO da VortixGeo, Renato Aboud.

Ainda segundo Aboud, não há atualmente no Brasil uma plataforma semelhante voltada especificamente para a pecuária. A única referência encontrada pelo grupo durante o desenvolvimento do projeto está na Austrália.

A ferramenta foi construída a partir de 14 índices definidos por pesquisadores do Nespro e organizados em cinco grandes áreas: bem-estar animal, sanidade, nutrição, reprodução, manejo e gestão de riscos. Entre os indicadores monitorados estão o risco de ocorrência de carrapatos, condições favoráveis para doenças, impactos de ondas de calor ou frio intenso e períodos mais adequados para reprodução.

O sistema utilizará informações do Cadastro Ambiental Rural (CAR) ou coordenadas geográficas fornecidas pelo produtor para personalizar as análises. A partir disso, a plataforma emitirá alertas classificando cada indicador em níveis de risco e apontando medidas preventivas.

— Nosso objetivo é antecipar a decisão. Se determinado índice vai migrar para um nível crítico nos próximos dias, o produtor ganha tempo para agir, minimizar custos e reduzir perdas — reforça Aboud.