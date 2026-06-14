"Ainda não estamos 100% preparados para enfrentar uma nova enchente", diz pesquisador do agro

Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

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