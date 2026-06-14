"Ainda não estamos 100% preparados para enfrentar uma nova enchente", diz pesquisador do agro

Guarino é coordenador do Plano Recupera Rural RS e pesquisador da Embrapa Clima Temperado. Junio Nunes / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Dois anos depois da enchente que devastou o Rio Grande do Sul, novos estudos da Embrapa e do Ministério da Agricultura ajudam a entender por que algumas áreas foram mais atingidas e quais medidas podem reduzir os impactos de futuros eventos extremos. Foram as notas técnicas apresentadas nesta semana, que identificaram os solos mais vulneráveis às inundações, mapearam as Áreas de Preservação Permanente (APPs) do Estado e apontaram caminhos para a recuperação ambiental e o planejamento territorial. Sobre os principais resultados e os desafios que ainda persistem na reconstrução do Rio Grande do Sul, a coluna entrevistou o pesquisador da Embrapa Clima Temperado e coordenador do Plano Recupera Rural RS, Ernestino Guarino. Confira trechos abaixo.

Qual é a principal descoberta dessas duas notas técnicas?

A primeira delas mostra os solos que foram mais atingidos pela enchente, principalmente, as áreas de baixada e de várzea. Precisamos ter um instrumento de política pública voltado à gestão desses espaços de forma mais adequada. E a outra é voltada às áreas de preservação permanente e mostra onde estão, quais as bacias hidrográficas com mais APPs e também a necessidade de mantê-las intactas ou restaurá-las. Falamos muito em recuperação de solos agrícolas, mas esquecemos da necessidade da manutenção ou da restauração da vegetação na margem dos rios.

Quais são as limitações dos estudos?

Ainda estamos entendendo quais foram os impactos em cada tipo de solo. Sabemos que houve áreas de deposição e áreas de retirada de solo. Queremos entender qual é a dinâmica da paisagem que levou a ter retirada de solo de um lugar e deposição em outro. E na parte de vegetação nativa, quais são as estratégias que podemos usar para restaurar essas áreas de forma que o agricultor ainda tenha a possibilidade de recuperá-las e, ao mesmo tempo, ter renda.

De que forma esses dados podem ser utilizados agora por produtores e governos?

As notas técnicas são importantes para entendermos a complexidade do evento e como podemos, com essas informações, gerar políticas públicas para salvaguardar esses espaços e recuperar as áreas de preservação permanente. Precisamos fomentar esse mercado da recuperação, da restauração, para que tenhamos um ambiente mais seguro para todos.

As enchentes mostraram que houve uma ocupação inadequada de áreas que deveriam estar desprotegidas?

Quando os rios estão correndo, normalmente eles saem do leito do rio e vão procurar as áreas ao lado, como banhados, áreas úmidas, que são áreas de preservação permanente. Mas tem uma grande pressão, tanto imobiliária, quanto de agricultura, de uso de solos. Esses documentos mostram isso. Que o rio sobe, sai da sua caixa, alaga, enche e procura essas áreas. Precisa-se conservar essas áreas por conta dos serviços ecossistêmicos que elas prestam.

Quais as regiões que exigem mais atenção em termos de recuperação ambiental?

Trabalhamos muito com a bacia do rio Taquari-Antas, que foi muito afetada. A bacia do Jacuí também registrou muitos municípios bastante afetados. Em área total, a região Sul também teve municípios muito afetados, como o caso de Rio Grande.

É possível afirmar que a preservação das áreas de preservação permanente poderia ter reduzido os impactos na enchente?

A de 2024 eu acredito que talvez reduzido, não evitado. Mas se tivéssemos as nossas APPs em bom estado de conservação, provavelmente teríamos um evento climático um pouco menos dramático.

Tem culturas que sofreram mais?

Provavelmente as culturas de áreas de baixada, né, então arroz, soja, essas foram bastante afetadas, né, e, bom, todas essas que estavam em áreas mais susceptíveis à inundação, né, aí vai depender de região para região.

Depois de dois anos, tem problemas de solo que ainda persistem?

Estamos melhor, nos recuperando, mas ainda não 100%. Em muitos lugares, não houve só sedimento, mas também entulho, como madeira, geladeira, carro, tudo misturado. E tem agricultores com pequenas áreas, de dois, três, quatro hectares, que tem às vezes até metade da sua propriedade ainda com esse tipo de entulho. É um problema seríssimo que não sabemos por onde atacar.

O que preocupa vocês em relação a essa reconstrução?

O que mais nos preocupa talvez seja ainda a falta de consciência de alguns agricultores e do setor de políticas públicas. Bato muito na tecla da recuperação da vegetação, da margem de rio, porque é a principal. Se você não recupera essa vegetação, todo o trabalho que você faz, de recuperar o solo, vai por água abaixo, literalmente.

O Rio Grande do Sul está mais preparado para enfrentar uma nova enchente?

Eu acredito que sim, temos mais informação, de boa qualidade, existem novos sistemas de alerta. Mas precisamos de bastante tempo ainda para se recuperar. Acredito que estamos mais preparados, mas ainda não 100% preparados como deveríamos estar.