Agro intensifica pressão para Câmara votar projeto das dívidas rurais

Dívidas foram acumuladas por problemas climáticos seguidos no campo. Renan Mattos / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A aprovação do projeto de lei que cria mecanismos para a renegociação das dívidas rurais foi comemorada pelo agro como uma das maiores vitórias políticas do setor nos últimos anos. Mas, menos de 24 horas depois do resultado no Senado, as atenções já se voltaram para a Câmara dos Deputados, onde a expectativa é de que a definição da data da votação da pauta ocorra na próxima semana. Nos bastidores, lideranças do setor já tratam a votação como a próxima batalha de uma mobilização que se arrasta há mais de dois anos.

O PL 5.122/2023, aprovado pelos senadores na quarta-feira (10), prevê uma linha especial para refinanciamento de dívidas rurais com carência, juros reduzidos e prazo alongado, utilizando recursos do Fundo Social do Pré-Sal e de outros fundos. O texto contempla produtores afetados por eventos climáticos de todo o país, apesar da origem ter sido no Rio Grande do Sul, após quatro estiagens consecutivas e enchentes.

Para as entidades, o Congresso deu um recado ao governo federal ao aprovar uma proposta construída em conjunto por parlamentares, governo do Estado e representantes do setor produtivo, mesmo diante da resistência da equipe econômica.

— As propostas apresentadas (pelo Ministério da Fazenda, em contrapartida ao PL) empurravam o problema para frente. O fundo social é uma alternativa viável porque não impacta diretamente as contas do Tesouro e já prevê ações ligadas às catástrofes climáticas — argumentou o presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado do Rio Grande do Sul (Fetag-RS), Eugênio Zanetti.

Ainda segundo Zanetti, a principal tarefa agora será convencer o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), a pautar rapidamente o projeto. A Fetag-RS reúne sua diretoria nesta sexta-feira (12) para definir estratégias de pressão.

Na avaliação do presidente da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), Domingos Velho Lopes, a aprovação no Senado representa um marco raro no processo legislativo:

— Menos de meio por cento dos projetos apresentados no Congresso chegam ao final da tramitação. O 5.122 foi construído a partir de um diagnóstico detalhado das dívidas rurais e aperfeiçoado ao longo do caminho.

Sobre a rejeição das sucessivas tentativas do governo de substituir o projeto por medidas provisórias, Lopes também comentou:

— O fundo do pré-sal foi escolhido justamente porque não interfere no arcabouço fiscal. No Senado, o texto ainda foi aprimorado com a inclusão de sobras de fundos constitucionais. O que o governo oferecia eram recursos livres, com juros incompatíveis com a realidade da atividade agropecuária.

Embora o setor siga comemorando a vitória no Congresso, cresce a preocupação com os próximos capítulos. Declarações de integrantes da equipe econômica como a do ministro da Fazenda, Dario Durigan, indicando a possibilidade de veto presidencial ou até a judicialização da proposta reforçaram o clima de alerta entre as lideranças rurais. Durigan também disse que o impacto, caso o projeto seja aprovado, pode chegar a R$ 140 bi em 10 anos.

Mudanças

Em seu voto, o relator, senador Renan Calheiros (MDB-AL), propôs mudanças ao texto por meio de emendas — as quais, agora, deverão ser avaliadas na Câmara. Entre elas estão a ampliação da abrangência das dívidas para operações contratadas até 31 de dezembro de 2025 (o texto original previa 30 de junho de 2025); a autorização para uso de outras fontes de recursos, além do Fundo Social; a criação de mecanismos adicionais de alongamento e composição de dívidas rurais; e a ampliação, para a área da Sudene, do período de análise de calamidades e perdas produtivas para 2012 a 2025.