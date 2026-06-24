a cultura deve ocupar neste ciclo 12,3 mil hectares no RS, com maior concentração na região de Santa Rosa. Nufarm / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A carinata, oleaginosa ainda pouco conhecida entre produtores gaúchos, estreou no levantamento da safra de inverno da Emater, divulgado na última segunda-feira (22), e já chama atenção pelo ritmo de expansão.

Segundo a projeção da instituição, a cultura deve ocupar neste ciclo 12,3 mil hectares no Rio Grande do Sul, com maior concentração na região de Santa Rosa (2,67 mil hectares), seguida por polos em Ijuí e Bagé. A área se concentra principalmente no Oeste gaúcho, onde produtores e empresas vêm estruturando uma rede de assistência técnica e incentivo ao cultivo, observa o assistente técnico em culturas da entidade, Alencar Rugeri.

No setor privado, porém, os números indicam uma expansão ainda mais acelerada. De acordo com a Nufarm Seeds, empresa responsável pelo fomento da cultura no Brasil, a área cultivada com carinata no Estado já teria saltado de cerca de 7 mil para 21 mil hectares nesta safra. Em nível nacional, a projeção se aproxima de 30 mil hectares, com produção estimada em 45 mil toneladas.

E a expansão não aparece somente em área plantada. Neste ano, todo o esmagamento do grão será feito no Brasil, em São Luiz Gonzaga, em uma parceria com a Celena. O que não muda será a destinação, esclareceu à coluna o gerente de negócios da Nufarm Seeds, Philipp Minarelli:

— O óleo será exportado e utilizado na produção de combustível sustentável para aviação.

Atualmente, toda oleaginosa semeada no Brasil é exportada para a British Petroleum, na França e na Bélgica, onde se transforma em biocombustível para aviação — demanda crescente, aliás, do setor aéreo, que busca soluções com menor emissão de carbono.

Sobre a carinata

Os primeiros testes da cultura no país começaram em 2022

Hoje, a carinata já está presente em sete estados brasileiros, com destaque para Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso e Rio Grande do Sul

A expansão está diretamente ligada à demanda internacional por combustíveis de menor emissão de carbono e ao preço atrativo da oleaginosa pago ao produtor

A Nufarm Seeds também garante a compra da oleaginosa