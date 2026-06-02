A história de filho e pai "contada" em rótulo de vinho leiloado por R$ 16 mil 

Rótulo Neco Tellechea, com 1,5 litro e corte de três uvas, teve pré-lançamento em leilão beneficente. Carolina Jardine / Divulgação

A medida da garrafa, o dobro de um rótulo habitual, é proporcional ao sentimento de filho que muito cedo perdeu o pai: uma baita saudade. A expressão gaúcha usada para resumir intensidade, excelência e grandeza foi o nome escolhido pelo pecuarista e empresário Martin Tellechea para a marca de vinhos que será lançada na Expointer.

Uma prova foi "servida" no leilão de liquidação do plantel da Rincón Del Sarandy, evento escolhido para o pré-lançamento. O rótulo Neco Tellechea, com 1,5 litro — duas garrafas de 750 ml em tamanho habitual, em uma só — é de um corte secreto de três variedades de uva tinta foi arrematado por R$ 16 mil. Na verdade, os lances dados acabaram determinando a venda de duas unidades.

— É uma história que muita gente vai se identificar. O mais especial de tudo é o momento e com quem estamos tomando aquele vinho — contou à coluna Martin.

"Neco é um convite pra que a gente nunca deixe passar a hora de abrir um vinho com quem importa", diz parte do texto que estampa o contra-rótulo do vinho. Com emoção, Martin fala do pai que faleceu quando ele tinha apenas três meses de vida.

Além do convite à celebração do momento, o vinho também tem sabor de solidariedade: o valor da comercialização do leilão será doado à Santa Casa de Uruguaiana. Quando chegarem ao mercado, as 970 garrafas produzidas terão metade do valor destinado à doação.

— Tinha que ter uma causa.