Mercado esportivo represente apenas cerca de 5% a 6% da produção nacional de grama. Maria Novas / stock.adobe.com

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A grama que estará sob os pés de Mbappé, Vini Jr. e companhia na Copa do Mundo de 2026 já cresce em lavouras brasileiras — e chegou, inclusive, a alguns estádios e centros de treinamento dos principais times nacionais. Segundo a engenheira agrônoma Maristela Kuhn, consultora de clubes como Grêmio, Inter, Palmeiras e Cruzeiro, é um moevimento natural. Para toda a cadeia produtiva da grama, eventos esportivos como esse funcionam como vitrine para expor novos produtos.

Entre as desenvolvidas para esta edição, que, pela primeira vez, será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México, estão as variedades Tahoma 31 e NorthBridge. As duas vêm sendo utilizadas em estádios brasileiros, adianta Maristela. No Rio Grande do Sul, a Arena do Grêmio possui a Tahoma 31.

— São as mesmas gramas que foram utilizadas em campos preparados para a Copa América de 2024 nos Estados Unidos e que agora estarão na Copa do Mundo — detalha a engenheira agrônoma.

A Tahoma, continua Maristela, tem chamado atenção do mercado, por exemplo, pela tolerância ao frio. Característica, aliás, importante para uma Copa disputada em diferentes zonas climáticas. Em testes realizados nos Estados Unidos, a variedade manteve a coloração verde mesmo após episódios de neve.

As duas variedades também têm características valorizadas no futebol, como maior resistência ao desgaste e rápida recuperação após as partidas.

Para o professor da Universidade Estadual Paulista (Unesp) e referência nacional em pesquisas sobre gramados esportivos, Leandro Godoy, o mundial não é apenas uma vitrine; funciona como um laboratório para o setor:

— Muitas das tecnologias que chegam ao mercado surgem a partir das exigências da Copa. Foi assim com sistemas de iluminação suplementar e agora acontece com novas variedades de grama e métodos de implantação dos gramados.

Embora o mercado esportivo represente apenas cerca de 5% a 6% da produção nacional de grama, a visibilidade do torneio costuma impulsionar a adoção de novas tecnologias em estádios, centros de treinamento e até em projetos de paisagismo, acrescenta o pesquisador.