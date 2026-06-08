Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Futebol também é agro
Notícia

A grama da Copa do Mundo já é produzida no Brasil; veja quais estádios já têm

Variedades já são produzidas no país e começam a chegar a clubes e centros de treinamento

Carolina Pastl

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS