“Vocês são o Brasil que dá certo”: o recado dado no desfile dos grandes campeões, em Esteio

Ao todo, as exposições tiveram 1,45 mil exemplares inscritos. gisele loeblein / Agencia RBS

Foi com tempo nublado, intercalado com chuviscos e temperatura na casa dos 15ºC, que a 19ª Fenasul e a 46ª Expoleite foram encerradas no domingo (17), no Parque Assis Brasil, em Esteio. Um dos pontos altos do último dia de programação foi o desfile dos grandes campeões. Os ovinos, que participaram da Fenovinos, foram os primeiros a entrar em pista. Passaram ainda caprinos, bovinos de leite, equinos e zebuínos. Ao todo, as exposições tiveram 1,45 mil exemplares inscritos. Nos cinco dias, estima-se que cerca de 200 mil visitantes circularam pelo local.

— Vocês são e representam o Brasil que dá certo. Pena que dependemos tanto da caneta de quem está em escritórios e muitas vezes não entende o setor — ponderou Marcos Tang, presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês do RS (Gadolando) e da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac).

Domingos Velho Lopes, presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), referiu-se aos criadores e seus animais campeões como "os grandes astros" do evento e reforçou a necessidade de reaproximação do setor com o público urbano, em especial crianças e jovens.

Cabanheiros do futuro

Uma das iniciativas durante a programação das feiras foca justamente nesse universo. É o Cabanheiros do Futuro, conduzido pela Comissão Jovem da Associação Brasileira dos Criadores de Ovinos (Arco), organizadora da Fenovinos.

Os participantes recebem ensinamentos sobre o manejo dos animais, apresentação e julgamento. A ideia é despertar o interesse pela atividade.

— É uma satisfação poder incutir e dar noções da importância da ovinocultura para essa geração nova — afirmou Elisabeth Lemos, vice-presidente da Arco.

Uma participação que veio para ficar

Aliás, a edição da Fenovinos de 2027 já tem local definido: será em São Borja, na Fronteira Oste. Como de praxe, a feira, que é itinerante, tem o seu palco futuro escolhido a partir de votação entre cidades candidatas.

Neste ano, a realização foi no Parque Assis Brasil, em Esteio, junto com a 19ª Fenasul e a 46ª Expoleite. A presença dos ovinos — foram 483 inscritos — agradou organizadores e visitantes. É por isso que deverão retornar ao Parque Assis Brasil, em Esteio, em maio de 2027, na chamada mini Expointer.