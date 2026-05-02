Vídeo: conheça o "trator falante" apresentado em feira do agro  

A inteligência artificial aplicada ao agro é uma realidade crescente e ganha também “formas físicas” em máquinas e equipamentos. Foi o que se viu nas novidades colocadas na vitrine da 31ª Agrishow, feira realizada em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, que terminou na sexta-feira. É o caso do talking tractor, ou trator falante, na tradução em português, apresentado pela fabricante Valtra.

– O mais importante é que tem a tecnologia de inteligência artificial que fala a linguagem do agricultor. E está falando um português claríssimo – compara Claudio Esteves, diretor comercial da marca.

A ferramenta, que funciona nos moldes da Alexa, pode responder desde perguntas básicas como, por exemplo, de que forma ajustar o banco do operador, até atender a comandos de voz ou texto com pedidos sobre dados gerados durante as operações.

– Faz uma interpretação de voz ou de texto e, com tudo isso, maximiza a eficiência operacional em tempo real – completa Esteves sobre a IA,que foi utilizada durante um ano na operação de uma fazenda brasileira de cana de açúcar .

O ponto principal é ajudar na tomada de decisões de forma assertiva, a partir dos dados gerados na operação.