Tomate sobe 38% em uma semana no RS: qual o motivo e até quando fica mais caro 

Elevação está diretamente ligada à chegada da entressafra e à queda das temperaturas no sul e sudeste do país. André Ávila / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

O preço do tomate disparou nas últimas semanas e já pesa mais no bolso dos gaúchos. Quem frequenta feiras e supermercados deve ter percebido a diferença. O quilo do tomate longa vida, um dos mais consumidos no Estado, saltou de R$ 6,50 para R$ 9,00 em apenas uma semana nas Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul (Ceasa/RS), uma alta de 38,46%.

Segundo a Gerência Técnica do complexo, a elevação está diretamente ligada à chegada da entressafra e à queda das temperaturas no sul e sudeste do país. Neste período do ano, grande parte do tomate comercializado no Rio Grande do Sul vem do próprio Estado, além de vizinhos das regiões sul e sudeste. Com o avanço do outono e a aproximação do inverno, a maturação do fruto desacelera, reduzindo a oferta disponível no mercado.

— É natural que ocorram registros de alta no preço do tomate, pois a oferta está ligeiramente menor. A queda nas temperaturas diminuiu o ritmo de maturação dos tomates, além de o inverno reduzir cada vez mais a oferta do produto — explica Rodrigo Costa, auxiliar administrativo do complexo.

O movimento não é isolado no Rio Grande do Sul. Conforme levantamento da Ceasa/RS, os entrepostos de São Paulo registraram alta de 20,7% no tomate, enquanto no Rio de Janeiro o avanço foi de 22,8%.

A tendência, segundo o setor técnico, é de que os preços permaneçam elevados ao longo do inverno. A expectativa de normalização deve ocorrer apenas no fim de agosto, quando novas colheitas começam a chegar ao mercado, com maior regularidade prevista para setembro.

Apesar da disparada do tomate, o mercado hortigranjeiro gaúcho teve comportamento considerado estável no período analisado. Dos 35 principais produtos monitorados semanalmente pela Ceasa/RS, 17 permaneceram estáveis, 11 registraram alta e sete tiveram queda nos preços.