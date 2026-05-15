Apuração das mortes inclui a análise de amostras das aves e da água dos lagos do local. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A suspeita de gripe aviária no zoológico de Sapucaia do Sul foi descartada nesta sexta-feira (15). O resultado negativo para síndrome respiratória e nervosa (SRN) foi confirmado pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de Campinas (LFDA), após a morte de 20 cisnes no parque.

Apesar do resultado, o local seguirá fechado por tempo indeterminado. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente informou que a medida foi mantida para permitir o avanço das investigações sobre as possíveis causas e a adoção de protocolos de segurança para animais e visitantes.

O teste realizado até o momento foi para verificar a presença de gripe aviária e da doença de Newcastle, enfermidades de grande impacto econômico para o Estado.

Os primeiros registros de mortes ocorreram na quarta-feira (13). Desde então, equipes das secretarias estaduais da Agricultura, da Saúde e do próprio Meio Ambiente acompanham o caso.

Além de amostras das aves, técnicos também analisaram a água dos lagos do zoológico em busca de pistas que possam explicar as mortes.