Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Investigação continua
Notícia

Teste descarta gripe aviária no zoológico de Sapucaia do Sul

Resultado foi liberado pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de Campinas nesta sexta-feira (15)

Carolina Pastl

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS