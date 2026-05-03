“Tira o operador da cabine e coloca no tablet” diz diretor sobre máquina autônoma no campo

Sem operador na cabine: José Bueno explica funcionamento da tecnologia PTX / Divulgação

O uso de máquinas que possam "andar sozinhas" no campo já deixou o terreno da fantasia para avançar na realidade produtiva. As feiras agropecuárias vêm colocando na vitrine equipamentos capazes de percorrer as lavouras sem a necessidade de um operador físico dentro. A PTx, empresa de tecnologia do grupo AGCO, lançou na Agrishow, em Ribeirão Preto (SP), a máquina de autonomia assistida. No mercado, deve chegar entre o final de 2026 e o início do ano que vem. A coluna conversou com o diretor de venda da marca para a América Latina, José Bueno, entender como funciona e qual o papel da inovação. Confira trechos:

Vocês falam em autonomia assistida. O que isso quer dizer?

Hoje se tem no campo uma máquina (trator, pulverizador, colheitadeira) que tem um operador dentro dela. Ele toma as decisões críticas. Na autonomia assistida, você tira o operador de dentro da cabine, coloca em um tablet, um monitoramento. E permite que, em alguma situação diferente da usual, a máquinas pare e te avise. A segurança é a primeira função do equipamento.

E nessa situação, qual o papel do operador?

Por exemplo, passa um cachorro na frente. O sensor lê aquilo e para. Se o cachorro passar, a máquina para, espera alguns segundos e volta a funcionar. Se passar e parar, a máquina vai parar. Para e fica o tempo integral enviando imagem de frente, laterais e trás, para visualizar o que está acontecendo na operação. Então, envia mensagem dizendo que parou, para você dar uma olhada no que está acontecendo na operação para você olhar: 'não é nada, pode seguir'. Ou: 'não, tem um cachorro na frente, vamos parar e estou indo fazer um apoio. Ou, estou trabalhando com implemento e arrebentou uma haste de um subsolador e preciso fazer uma correção no implemento. Vou e faço essa correção necessária. Na autonomia assistida, a máquina tem alguma autonomia, porém não toma decisão sozinha. Ela tira ou permite que não se tenha um operador fisicamente.

O que essa automação assistida traz de benefício para a equação custo-benefício?

É a redução de custo, a possibilidade de trabalhar de uma forma mais em tempo integral e cobrir alguns dos problemas que viemos tendo hoje na agricultura: a falta ou escassez de mão de obra. Há 30, 40, 50 anos atrás, 80% da população era rural e 20% morava nas cidades. Hoje, é 80% urbano e 20% rural, e a atividade na agricultura só se intensificou. A mão de obra é um problema. Em um Estado como São Paulo, isso acaba afetando menos, mas a quantidade de pessoas que moram no Mato Grosso, maior produtor de grãos, é muito pequena, proporcionalmente ao tamanho e ao PIB desse Estado.

Com quantas máquinas cada operador vai poder trabalhar?

Estamos trabalhando com possibilidades "de colmeia, enxame", como chamamos. Trabalhar três, quatro, até cinco máquinas, são situações que já vemos possibilidade.

Qual deve ser o produtor alvo para o uso dessa tecnologia?

É o médio/grande, que é quem terá um gargalo muito maior na operação. O pequeno produtor, primeiro que as máquinas têm menos tecnologia, então isso limita alguma ação em cima disso. Segundo, a janela dele não é tão crítica. Um cara que é grande, tenta ter o menor número de máquinas possível para poder otimizar a mão de obra. Então, para esse cara, acaba sendo muito mais eficiente o processo. E onde vemos bastante oportunidade é no mercado de cana, mas também o de grãos em Mato Grosso, Piauí, Maranhão. São áreas grandes, é onde a gente visualiza essas oportunidades maiores.

É possível tornar uma máquina que já está rodando em autônoma?

Posso tornar a máquina autônoma. O equipamento tem um processador, que é a parte central, com duas antenas de GPS. Essas antenas, por que são duas Para entender exatamente, desde o primeiro movimento, qual a posição da máquina. E, dependendo da operação, há um sensor no implemento, ou um controlador, vamos falar assim, na colheitadeira. Porque de dentro da cabine da colheitadeira é que você chama o trator para vir fazer essa operação.

Pode ser inserido em qualquer tipo de máquina?

Normalmente são máquinas que têm um nível de tecnologia maior também, tudo nela é eletrônico. Fica muito mais fácil fazer uma automação. Por exemplo, se eu pegar um trator que é de transmissão mecânica, hoje, não tem como fazer dele um trator autônomo. Por quê? Se eu estou fazendo uma manobra de cabeceira, estou colocando um implemento no solo, eu preciso mudar de marcha, de velocidade, se não tiver uma eletrônica embarcada dentro do equipamento, impossibilita ou inviabiliza esse tipo de situação.

A ferramenta já está disponível comercialmente?

Estamos fazendo as validações. É um lançamento comercial, mas ainda não está no mercado para aquisição. Estaremos colocando no final deste, início do próximo ano.