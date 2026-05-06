Bolo, biscoito e até rapadura de soja estavam entre os pratos do cardápio. Fenasoja / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Além de commodities, biodiesel, ração e óleo vegetal, a soja também pode ir direto ao prato. Foi para mostrar esse potencial na prática que o 6º Festival Regional de Pratos Derivados de Soja, realizado durante a Fenasoja, em Santa Rosa, reuniu 81 receitas doces e salgadas, que vão de bolo e rapadura a biscoitos salgados que levam, claro, o grão entre os ingredientes.

Coordenadora do evento e assistente técnica regional da Emater, Vanessa Gnoatto explica que a proposta é desafiar os participantes a incorporar a soja às receitas:

— Aqui a gente vê verdadeiras maravilhas, pratos elaborados pelas mãos de agricultoras, agroindústrias e pessoas que se propõem a pensar fora da caixa e enxergar o potencial da soja como alimento.

Vanessa também destaca o valor nutricional do grão, classificado como alimento funcional e rico em proteínas.

Ao todo, representantes de 38 municípios da região participaram do festival, promovido pela Emater, com apoio da Coopermil, do Instituto Federal Farroupilha, da Celena, da Nutriwieder e da Cotricampo.