Semana do Alimento Orgânico chama atenção para outro modelo de agricultura

A primeira parte da programação envolve degustação de produtos orgânicos em feira na zona sul de Porto Alegre. Diego Vara / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Em um momento em que o agro brasileiro discute endividamento e problemas climáticos, os produtores orgânicos gaúchos querem aproveitar a Semana do Alimento Orgânico para colocar outro tema à mesa: um modelo de agricultura baseado na diversidade, na venda direta e nas sementes mantidas pelos próprios agricultores.

A programação da XXII Semana do Alimento Orgânico, organizada pela Associação dos Produtores da Rede Agroecológica Metropolitana (Rama), começa neste sábado (23), em Porto Alegre, com uma degustação de produtos orgânicos na Feira Ecológica da Tristeza, das 7h às 12h, na zona sul da Capital.

— O consumidor mudou. Hoje ele quer praticidade, mas também quer saber de onde vem o alimento. A feira continua sendo esse espaço de confiança — afirma a vice-presidente da Rama, Rosane Fátima de Marco.

A entidade reúne atualmente 61 associados de municípios da Região Metropolitana, dos quais 58 possuem certificação orgânica.

Além das tradicionais hortaliças, os produtores tentam ampliar o mix de produtos e agregar valor. Entre as estratégias estão cursos para alimentos minimamente processados — verduras já higienizadas, por exemplo — e novas formas de comercialização.

— O orgânico não pode depender só do modelo tradicional da feira. As pessoas têm menos tempo e procuram conveniência — avalia o extensionista da Emater e colaborador técnico da Rama, Luís Paulo Vieira Ramos.

O segundo eixo da programação ocorre na terça-feira (26), na zona rural de Porto Alegre, com a 13ª edição da Troca Anual da Arca de Sementes Berenice Antonini.

O encontro reúne agricultores que preservam sementes mantidas fora do sistema comercial tradicional. Na prática, são variedades multiplicadas geração após geração pelos próprios produtores, adaptadas às condições locais e trocadas entre famílias agricultoras. Para os integrantes da Rama, preservar essas variedades também significa preservar autonomia produtiva.