A noz pecan foi acrescentada entre os ingredientes de embutidos para agregar valor na agroindústria da família Smiderle. Salumeria Smiderle / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A safra recorde de noz pecan, que deve alcançar até 7 mil toneladas no Estado neste ano, começa a render frutos também fora dos pomares. Com produção em alta, a amêndoa passa a ser incorporada também como ingrediente em cachaças, salames e até em cosméticos. Produtos que estarão na vitrine nesta sexta-feira (8), em Nova Pádua, durante a 8ª Abertura Oficial da Colheita da Noz-Pecã.

Responsável pela receita do salame com noz, o produtor à frente da agroindústria Salumeria Smiderle, Samoel Smiderle explica que a ideia surgiu para agregar valor à produção:

— E, no final das contas, tem uma crocância, um sabor, que tem atraído o público.

Agora, será uma forma também de escoar a safra cheia que se desenha nos pomares da propriedade, localizada no município da Serra. A expectativa é de que sejam colhidos até 300 quilos de noz pecan neste ano.

— Todo o fruto que vamos colher este ano irá para a receita dos embutidos. Devemos usar entre 200 e 300 quilos por mês — detalha ainda Smiderle, acrescentando que terá de comprar o restante de outros produtores.

Já a noz em cosméticos será trazida pela Nozes Pitol, de Anta Gorda, com a nova marca Fiorenoz, voltada a produtos de skincare formulados à base de óleo e casca da pecan. A linha inclui esfoliante, creme corporal, gloss, sérum, mousse e gel de limpeza facial.

Segundo Victoria Pitol, a ideia nasceu a partir de um projeto desenvolvido em parceria com a Unisinos e o Sebrae, com o objetivo de encontrar novos caminhos para agregar valor à produção da propriedade.

Além da aposta na diversificação, a produtora destaca o momento positivo vivido pela cultura no Estado:

— O mercado, mesmo tendo bastante fruto, está bem aquecido. Hoje, com certeza, o produto que está sendo colhido tem mercado, seja interno ou externo.

O evento é uma promoção do Instituto Brasileiro de Pecanicultura (IBPecan) e da Secretaria Estadual da Agricultura.